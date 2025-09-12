Товери отметил, что Европе не нужно отправлять в Украину около 300 тысяч своих солдат.

У Запада есть четкое понимание, что в Украине должен присутствовать хотя бы символический иностранный контингент. Именно это позволило бы сдержать Россию от нового нападения. Об этом заявил экс-глава военной разведки Финляндии, а ныне депутат Европейского парламента Пекка Товери в интервью "Телеграфу".

"Более или менее все соглашаются, что главным гарантом безопасности будут Вооруженные силы Украины - боеспособная армия с реальным опытом в боях. Надо поддержать ВСУ, компенсировать потери, предоставить новые западные системы вооружения, усовершенствовать то, что вы и так делаете лучше. И это лучшая гарантия, подкрепленная определенным количеством западных сил, но прежде всего западной авиацией", - подчеркнул он.

Товери отметил, что ранее обсуждалась отправка около 300 тысяч солдат в Украину. Тем не менее у Европы нет возможности развернуть такое количество военных.

"Но зачем это? У нас (Запада - УНИАН) втрое больше современных истребителей, чем у России. Западные воздушные силы могут очистить небо Украины от России и затем отбомбить ее до каменного века, если нужно - вот это настоящая угроза", - сказал депутат.

Товери считает, что присутствие иностранного контингента в Украине позволило бы донести до Москвы мысль, что в случае повторного нападения ей бы пришлось иметь дело с Западом. Он добавил, что главное - это авиация.

"У нас больше солдат, чем у России. У нас больше танков, больше самолетов, наши флоты гораздо многочисленнее. Но объединенные возможности - такие как C4ISR: командование, управление, разведка; дальнобойные возможности, средства наведения, стратегические авиаперевозки, стратегическая дозаправка в воздухе - все это в руках американцев", - объяснил депутат.

Товери признал, что использование европейской авиации в полной мере для защиты украинского неба не обойдется без американской помощи. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп уже говорил о том, что Вашингтон может оказать воздушную поддержку в рамках гарантий безопасности для Украины.

Более 20 стран согласились предоставить Украине гарантии безопасности

Ранее в Министерстве иностранных дел Франции сообщили, что уже 26 стран выразили готовность обеспечить гарантии безопасности для Украины. Они согласились взять на себя обязательства по обеспечению присутствия на суше, на воде и в воздухе для предупреждения новой агрессии и поддержания стабильности в стране.

В МИД Франции добавили, что в случае, если Москва будет и дальше откладывать встречу лидеров Украины и России для обсуждения прекращения войны, тогда будут приняты соответствующие меры.

