Вес боевой части Crossbow составляет 300 кг, а дальность полета - 800 км.

Европейская корпорация MBDA продемонстрировала дальнобойную крылатую ракету Crossbow, которую можно назвать "прагматичным решением", учитывая требования современной войны. Об этом сообщает Defense Express.

Ракету разработали всего за семь месяцев. При ее создании разработчики могли вдохновиться новыми украинскими изделиями, в частности, ракетой "Пекло", которую представили в прошлом году.

Поэтому речь идет об относительно дешевом и потенциально массовом оружии.

Ракету Crossbow оборудовали малогабаритным турбореактивным двигателем, установленным над фюзеляжем. Сам фюзеляж не имеет ни стелс-формы, ни сложного крыла (все это могло привести к росту стоимости оружия).

Также хорошо видно, что специалисты MBDA решили пойти простым путем и создали относительно "примитивную" пусковую на шасси Mercedes-Benz Zetros.

При этом ракета может нанести серьезный урон врагу, ведь вес боевой части Crossbow составляет 300 кг, а дальность полета - 800 км. Длина ракеты равна 5,3 м, тогда как размах крыла составляет 3 м.

Новые разработки европейского ОПК

Сегодня европейцы уделяют значительно больше внимания развитию собственной оборонки, чем раньше, что обусловлено российской агрессией.

Ранее УНИАН сообщил, что Великобритания и Германия совместно разработают новое оружие "глубокого точного удара" с дальностью действия более 2000 км.

Также в Западной Европе активно работают над новой бронетехникой. Например, немецкие специалисты разрабатывают танк Leopard 3, который, как сообщалось, может получить новую 130-мм пушку с автоматом заряжания.

