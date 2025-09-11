В частности, говорили о совместном производстве оружия.

В четверг, 11 сентября, в Украину прибыл специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа – генерал Кит Келлог. В Киеве он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщил украинский лидер в телеграм-канале, они обсудили различные векторы сотрудничества – как достичь реального мира и гарантировать Украине безопасность. По его словам, речь идет об отдельных проектах в рамках инициативы PURL на финансирование производства и закупку систем Patriot.

Кроме того, Украина предложила США "сильные двусторонние соглашения по совместному производству дронов и оружия".

"Рассчитываем на положительную реакцию США. Предметно обсудили давление на россиян и то, что можем сделать вместе с партнерами в тарифно-санкционной политике, чтобы как можно скорее была возможность встретиться на уровне лидеров и закончить эту войну. Трехсторонний формат лидеров, бесспорно, наиболее эффективен", – добавил Зеленский.

По словам Зеленского, с Келлогом он обсудил вопрос возвращения украинских детей, похищенных Россией, а также условия, в которых они находятся.

"Также готовимся к 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Обсудили запланированные мероприятия, координацию между Украиной и Америкой и работу в рамках коалиции желающих. Прорабатываем потенциальные встречи и различные форматы", – резюмировал президент.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп продолжит усилия по завершению войны, которую Россия ведет против Украины.

Тем временем в Конгрессе США одобрили оборонные расходы на 2026 год. В бюджете предусмотрено 400 миллионов долларов для Украины. Предложение Марджори Тейлор Грин о сокращении финансирования для нашей страны было отклонено.

