Кроме члена королевской семьи, в Киеве также встретили руководителей МИД Польши и Британии.

В пятницу, 12 сентября, в Украину прибыло сразу несколько высокопоставленных дипломатических гостей.

Как сообщает The Guardian, в Киев с неанонсированным визитом прибыл британский принц Гарри. Он приехал в Украину по приглашению украинского правительства, заявив, что хочет сделать "все возможное", чтобы помочь в восстановлении тысяч раненых на войне военнослужащих.

Во время поездки в украинскую столицу он и команда его фонда Invictus Games Foundation планируют рассказать о новых инициативах по поддержке реабилитации раненых.

Кроме того, в Киев сегодня прибудет руководительница Министерства иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Это будет ее первая зарубежная поездка после назначения на должность. В рамках визита она объявит о выделении Украине 142 млн фунтов (193 млн долларов) зимней поддержки, пишет Reuters.

Предполагается, что Купер встретится с президентом Владимиром Зеленским и высокопоставленными украинскими чиновниками. Она подтвердит приверженность Британии защите Украины от российской агрессии.

Также в Киев прибыл министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

"Добро пожаловать в Киев, Радек! На фоне эскалации террора России против Украины и провокаций против Польши мы твердо стоим вместе. Сегодня мы проведем существенные переговоры по нашей общей безопасности, вступления Украины в ЕС и НАТО, а также давления на Москву. Я благодарю Польшу за ее лидерство и поддержку", - отметил Сибига.

Что предшествовало

Напомним, что Сикорский прибыл в Украину на фоне резонансного события. В ночь на 10 сентября Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщало, что воздушное пространство страны нарушили российские беспилотники. Утром польские власти сообщили, что страну атаковали 19 беспилотников, 4 из которых были сбиты.

Атака дронов на Польшу показала уязвимость ПВО НАТО. Союзники до сих пор не научились слаженно реагировать на то, с чем Украина сталкивается ежедневно, говорится в материале Financial Times.

