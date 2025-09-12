Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины.

В Волынской области с самолета на дом упал боеприпас. Произошло это в селе Копылье.

Об этом со ссылкой на источники в своем сюжете рассказывает телеканал "Аверс". По словам жительницы этого села по имени Тамара, самолет кружил на низкой высоте, а затем повернул в сторону Беларуси. Отмечается, что впоследствии прогремел взрыв, в некоторых домах повылетали стекла.

Телеканал добавил, что в разрушенном доме жили родители заместителя начальника местного спецподразделения полиции КОРД. На момент инцидента в здании никого не было.

Пресс-секретарь территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) во Львове София Лепех-Давидович в комментарии журналистам подтвердила, что такой инцидент имел место. По ее словам, боеприпас упал с украинского истребителя.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины. Речь о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде служебного ограничения до 2 лет или ограничения до 5 лет, или содержание в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет, или лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

Другие инциденты с самолетами

11 сентября стало известно, что на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания разбился украинский истребитель Су-27. В результате аварии погиб пилот Александр Боровик 1995 года рождения. Причины и обстоятельства гибели летчика устанавливаются.

Напомним, что вечером 22 июля 2025 года разбился истребитель Mirage-2000. Во время выполнения полетного задания произошел отказ авиационной техники. Пилот успешно катапультировался.

