В университете Путин получил специальность юриста, но так руководил Россией, что Международный уголовный суд выдал ордер на его арест, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полученное российским диктатором Владимиром Путиным образование никак не повлияло на главу Кремля, чтобы он не развязывал войны. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на пятом саммите первых леди и джентельменов.

"Все мы можем найти информацию об учителях Путина. Российские пропагандисты очень часто любили показывать его учительницу немецкого – человек опытный и, видно, что гордился своим учеником. Она научила Путина немецкому, но не смогла научить его быть европейцем. Путин окончил Ленинградский университет, получил специальность юриста, но как этот юрист смог править Россией так, что оказался под ордером Международного уголовного суда? И еще и за что – за похищение украинских детей", – подчеркнул Зеленский.

Также, как добавил президент Украины, Путин получил базовые представления о морали в спортивном кружке у своего тренера.

"Это был тренер не только по дзюдо, а больше по криминальным понятиям. По соответствующему отношению к жизни и другим людям. Этот тренер был у Путина. А как тогда случилось, что миллионы россиян, у которых не было такого тренера, похожи своим мышлением на их руководителя? Мы имеем дело с чем-то гораздо более глубоким. Биография одного человека и политика одного убийцы", – сказал Зеленский.

Как добавил президент, приходится иметь дело с чем-то в культуре России, что неизбежно заводит ее в войну.

Зеленский подчеркнул, что Россия воевала со всеми соседями. Даже были попытки унизить и колонизировать Китай, присвоить Маньчжурию и другие территории Китая.

Он отметил, что Россия вела не одну захватническую войну, но не извинилась ни за одну из них.

Ордер на арест Путина

Военные преступления, совершенные российскими захватчиками в Украине по приказу Путина, сделали российского диктатора почти невыездным за пределы России. В частности, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина из-за похищения украинских детей. 125 стран-членов МУС получили возможность арестовать Путина и отправить в Гаагу на скамью подсудимых.

По данным СМИ, Россия даже привлекает похищенных украинских детей к войне против Украины.

Между тем в США снова заговорили о том, чтобы признать Россию страной-спонсором терроризма за похищение украинских детей.

