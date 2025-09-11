Он с апреля считался пропавшим без вести.

На войне с российскими захватническими войсками погиб украинский театральный и киноактер Андрей Синишин.

О гибели военнослужащего сообщается на странице театра "І люди, і ляльки" в социальной сети Facebook, где погибшего воина ласково называют "Синичкой". Согласно сообщению, Андрей воевал на Сумском направлении:

"Андрей Синишин - военный, актер театра "І люди, і ляльки", актер театра имени Леся Курбаса - погиб 16.04.2025 года вблизи населенного пункта Юнаковка, Сумского района Сумской области, защищая нашу страну от врага".

В конце апреля в театре имени Леся Курбаса сообщали, что Андрей Синишин считается пропавшим без вести. Он имел позывной "Стус". "Но Андрей с нами! В каждом образе, который создает на сцене. В смехе, который остается после его шуток. В тишине, которую он умеет наполнить смыслом", - говорилось в сообщении.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, ранее на войне с оккупантами погиб актер театра и кино Юрий Фелипенко. Сначала он вступил в ряды теробороны Киева, а потом стал оператором беспилотников в подразделении БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады.

Вас также могут заинтересовать новости: