До сих пор с пассажиров брали по 8 долларов за возможность выйти в интернет во время полета.

Американская авиакомпания Southwest Airlines, которая является крупнейшим лоукостером в мире, полностью отменит плату за Wi-Fi для своих пассажиров. Об этом пишет Avianews.

Сообщается, что с 24 октября этого года интернет станет бесплатным на всех рейсах перевозчика. Сейчас подключение к Wi-Fi стоит пассажирам 8 долларов за перелет.

Бесплатный доступ будет работать на всем парке авиакомпании, насчитывающем 800 самолетов, и сделает Southwest крупнейшим авиаперевозчиком в США, который предлагает Wi-Fi без дополнительной платы.

Интернет в полете будет без ограничений по объему трафика. Пассажиры смогут не только общаться и делиться фото, но и смотреть видео, работать онлайн и посещать любые сайты.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо быть участником программы лояльности Rapid Rewards Customers. Впрочем, регистрация в программе является бесплатной и возможна как заранее, так и прямо на борту самолёта через бортовую Wi-Fi сеть.

