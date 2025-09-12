Евросоюз и США согласны, что на Путина необходимо оказывать давление, чтобы он сел за стол переговоров.

Европа убедила президента США Дональда Трампа в том, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны против Украины. Высокопоставленная техническая группа Европейского Союза была отправлена в Вашингтон для обсуждения финансовых ограничений и планов по прекращению поставок российских нефти и газа, пишет Politico со ссылкой на официальных лиц и дипломатов.

"Трамп наконец-то на нашей стороне. Теперь вопрос в том, как согласовать два подхода", - рассказал журналистам один из европейских дипломатов.

В издании напомнили, что сейчас ЕС дорабатывает уже 19-й пакет санкций против России. Многие участники переговоров согласны, что наиболее эффективные меры необходимо принимать в партнерстве с американцами.

Журналисты добавили, что ЕС и США согласны, что на Путина необходимо оказывать давление, чтобы он сел за стол переговоров. Тем не менее блок и американская администрация придерживаются разных стратегий - Трамп хочет использовать торговые инструменты, такие как пошлины, чтобы истощить военный бюджет Кремля, а Евросоюз настаивает на введении санкций в отношении предприятий и финансовых учреждений, которые сотрудничают с Москвой.

Еще один европейский дипломат в разговоре с журналистами признался, что в США ожидаются бурные дискуссии по этому вопросу. Он подчеркнул, что необходимо действовать единым фронтом, чтобы нанести серьезный удар по российской экономике.

В издании напомнили, что ранее на этой неделе Трамп заявил, что собирается ввести 100-процентные пошлины для Индии и Китая за покупку российских нефти и газа, но при условии, что ЕС последует его примеру. Тем не менее Евросоюз считает это экономически и политически невозможным.

"Мы не вводим пошлины. Мы - торговый блок. Мы - экспортеры. Экспорт - двигатель экономики ЕС. Это наша ДНК", - объяснила старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агате Демаре.

Она подчеркнула, что Трамп выдвигает нереалистичные требования к партнерам, чтобы позже оправдать свой отказ усиливать давление на РФ. Тем не менее в недавнем дискуссионном документе, подготовленном датским председательством в Совете ЕС, говорится о том, что некоторые европейские страны рассматривают возможность ввести пошлины в отношении торговых партнеров Москвы. По словам нескольких дипломатов, эта идея не нашла поддержки среди министров, когда она обсуждалась в прошлом месяце.

Зеленский анонсировал план давления на Россию

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже сейчас строится система безопасности, которая может подтолкнуть Россию к миру. Он подчеркнул, что пока не может раскрыть все подробности.

Зеленский поделился, что план предусматривает, в частности, что вероятность продолжения войны Россией уменьшат системы беспилотников, совершенствование оборонительных систем, а также меры для предотвращения атак врага.

