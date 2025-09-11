В ситуации с налетом российских дронов на Польшу президент США выступил пассивным наблюдателем, отметило издание.

Несмотря на свои миротворческие амбиции, в ситуации с налетом российских дронов на Польшу президент США Дональд Трамп выступил пассивным наблюдателем, пишет The New York Times.

Издание отметило, что глава Белого дома не делал резких заявлений по поводу вторжения российских беспилотников в Польшу, а ограничился странным заявлением в соцсетях.

"Что это за нарушение Россией воздушного пространства Польши с помощью беспилотников? Началось!" - написал он через несколько часов после того, как впервые с момента создания НАТО над его территорией были сбиты вражеские цели.

Издание пишет, что это стало примером того, как Трамп, который до сих пор убеждал всех, что только он может достичь мира и в Украине, и на Ближнем Востоке, на этот раз ограничился ролью наблюдателя.

"Это странное противопоставление: он открыто стремится к Нобелевской премии мира за свои вмешательства в шесть - иногда говорит о семи или даже больше - конфликтов в мире. В то же время он говорит, что мало что может сделать для этого", - говорится в материале.

Что касается реакции Трампа на налет дронов РФ на территорию НАТО, то она в статье названа "наиболее странной": мол, он пожимает плечами, будто говоря "что поделаешь". Тогда как на протяжении всех лет полномасштабной войны в Украине в Вашингтоне повторяли, что Альянс "будет защищать каждый сантиметр" своей территории.

Между тем, отмечается, у российского диктатора Владимира Путина есть все основания переступить "красные линии", ведь ничто из того, что Трамп обещал после встречи с ним на Аляске, включая прямые переговоры президентов Украины и России и новости санкций против РФ, не произошло.

Издание привело слова европейского дипломата о том, что "Путин не особо чувствителен к заявлениям НАТО или его европейских членов", тогда как действия Соединенных Штатов - ядерной сверхдержавы, которая является центром Альянса, - ему не безразличны.

А между тем, отмечается, последние сигналы со стороны США были, вероятно, о том, что европейцы все больше отвечают за собственную оборону. Как раз на прошлой неделе, напомнило издание, администрация Трампа объявила о завершении учебной программы для передовых европейских государств, преимущественно в странах Балтии. Этот шаг был представлен как решение об экономии средств.

Россияне, вероятно, интерпретировали это как еще один признак того, что американцы оставляют оборону Европы европейцам и что пришло время проверить эту оборону, резюмирует NYT.

Реакция Трампа на атаку дронов по Польше

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп проигнорировал вопрос о российских дронах над Польшей. Когда журналисты в Вашингтоне спросили его, знает ли он о нарушении воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, президент США жестом поздоровался с прессой и под шквал вопросов о России пошел к машине в сопровождении охранников.

Впоследствии он опубликовал свою реакцию на атаку российских "Шахедов" на Польшу в социальной сети. "Что это за нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами? Началось!" - отметил глава Белого дома.

