Кремль стремится поддержать иллюзицю мирной жизни для своих подданых.

На фоне активизации украинских глубоких ударов по территории РФ россияне решили открыть для коммерческой авиации аэропорт города Краснодар, который был закрыт с 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта "Росавиация".

"Открытие аэропорта Краснодар не только увеличит возможности жителей и бизнеса в регионе, но и сделает доступнее отдых на курортах Азовского и Черного морей. Росавиация уведомила российских эксплуатантов о параметрах работы аэропорта Краснодар", – говорится в сообщении.

В Росавиации утверждают, что технически и юридически аэропорт мог принимать рейсы с сегодняшнего утра, но фактически регулярные полеты ожидаются только с 17 сентября: первый рейс из Москвы выполнит "Аэрофлот".

Следует отметить, что в день полномасштабного вторжения в Украину Россия закрыла все аэропорты вблизи украинской границы – от Брянска до оккупированного Крыма. Согласно изначальному плану "Киев за три дня" ожидалось, что запрет на полеты продлиться несколько дней или недель. Однако затем временный запрет неоднократно продлевали. Большинство аэропортов в приграничных регионах и в оккупированном Крыму остаются закрытыми для коммерческих рейсов до сих пор, но активно используются армией агрессора.

Тем не менее, относительно удаленный от линии фронта Краснодарский аэропорт стал уже третьим, где за последнее время возобновились полеты. Так, в мае прошлого года вернулся к работе аэропорт города Элиста (столица Калмыкии), а в июле этого года заработал аэропорт города Геленджик на черноморском побережье.

Закрытие неба в Европе

Как писал УНИАН, после вчерашней атаки дронов на Польшу и в преддверии военных учений РФ в Беларуси две европейские страны закрыли свое воздушное пространство вдоль беларуской границы.

Так, Польша на три месяца ограничила полеты в восточной части страны – вдоль границ с Беларусью и Украиной. Вслед за Польшей небо возле границы с РФ и Беларусью минимум на одну неделю закрывает и Латвия.

Также сообщается, что Польша намерена развернуть дополнительные 40 тысяч солдат вдоль границ с Россией и Беларусью.

