Там заявили, что побаиваются территориальных посягательств Орбана и войны в Украине.

В Словакии министр спорта и туризма Рудольф Гуляк предложил ввести обязательную военную службу.

Как сообщило агентство tvnoviny.sk, министр предложил, чтобы граждане страны, которым исполняется 18 лет, проходили 3-хмесячное обучение, но не в казармах, а около своего места жительства.

"За пределами нашего государства бушует война, в Польшу залетают российские дроны, а премьер соседнего государства грезит о "великой Венгрии". Государство, которое не способно защитить свои границы, не имеет права на существование", - выразил свое мнение Гуляк.

Министр добавил, что его также тревожит, что у Словакии нет собственной системы противовоздушной обороны.

Издание Dennik N подчеркнуло, что слова Гуляка стали первым случаем, когда чиновник в Словакии публично сказал о территориальных претензиях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Напомним, два года назад Орбан назвал Словакию "отделенной" от Венгрии территорией.

Скандалы с Орбаном

22 ноября 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вляпался в громкий международный скандал. Политик надел фанатский шарф с картой "Великой Венгрии", в состав которой входили части Австрии, Словакии, Румынии, Украины и Хорватии.

В тот же день Орбан отреагировал на скандальную ситуацию, которая возникла из-за его появления в этом шарфе.

