Стоит обратить внимание на тэти даты, когда Вселенная сулит вам наибольший успех.

Время летит незаметно, и мы уже приближаемся к последнему кварталу 2025 года. До наступления нового года 1 января 2026 года у каждого остаются возможности для роста, реализации амбиций и получения значимых результатов. Прежде чем откладывать все на новый старт, который обычно ассоциируется с январскими обещаниями, стоит обратить внимание на те даты, когда оставшаяся часть года сулит наибольшую удачу, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Опытные астрологи выделяют особенные дни, способные укрепить ваши цели, раскрыть потенциал и поддержать важные начинания, исходя из вашего знака Зодиака.

Овен – 15 декабря

Астрология подсказывает, что в этот день Марс вступает в Козерог, усиливая амбиции, уверенность в себе и стремление к успеху. Энергия планеты-воителя подарит возможность достичь профессиональных целей и закрепить результаты в обществе. Ожидаются выгодные возможности в карьере.

Телец – 5 ноября

Полнолуние в вашем знаке откроет путь к освобождению от застоявшихся эмоций, старых привычек и подавленных переживаний. Оно поможет отпустить прошлое и активировать потенциал для личного и профессионального роста. Экзальтация Луны подарит прилив энергии, уверенности..

Близнецы – 27 октября

Тригон Марса в Стрельце с Юпитером в Раке принесёт активность, ясность мыслей и новые возможности. Это время для амбициозных шагов и уверенного продвижения к целям. Возможны прорывы в профессиональных и личных делах, а также встречи, которые откроют давно закрытые двери.

Рак – 24 октября

Трин Меркурия в Скорпионе с Юпитером в вашем знаке принесёт поддержку, доверие и благоприятные возможности для общения и сотрудничества. Наступает момент для налаживания связей, заключения выгодных соглашений и проявления искренности в отношениях.

Лев – 29 ноября

После выхода Меркурия из ретроградного периода вы ощутите ясность мыслей и понимание, как действовать дальше. Проблемы и внутренние конфликты уступят место гармонии, домашнему уюту и внутреннему исцелению. День благоприятен для восстановления равновесия, налаживания отношений и осознания собственных потребностей.

Дева – 13 сентября

Соединение Солнца и Меркурия в вашем знаке принесёт ясность, понимание и новые идеи. Меркурий в Деве усиливает удачу, социальное влияние и возможность заявить о себе. Это день для активного продвижения целей, признания заслуг и укрепления репутации.

Весы – 13 октября

Венера в вашем знаке активизирует личные и социальные связи, романтические отношения и чувство собственной ценности. День благоприятен для новых знакомств, укрепления дружбы и гармонизации существующих отношений. Вы почувствуете, что любимы, замечены и окружены вниманием.

Скорпион – 22 сентября

Вход Марса в ваш знак принесёт силу, уверенность и решимость. Вы сможете использовать интуицию и внутреннюю проницательность, чтобы находить скрытые возможности. День идеально подходит для принятия важных решений и активных действий.

Стрелец – 4 ноября

Марс в вашем знаке усилит авантюризм, любопытство и стремление к новым знаниям. Идеальное время для путешествий, обучения, преподавания и расширения горизонтов. Вы будете готовы действовать смело и нестандартно, открывая для себя новые возможности.

Козерог – 24 декабря

Венера в вашем знаке принесёт гармонию в личные и деловые отношения. Дружеские и рабочие связи укрепятся, появится признание за надежность и ответственность. День подходит для укрепления отношений и получения заслуженной награды.

Водолей – 14 октября

Прямое движение Плутона завершает ретроградный цикл, открывая новые возможности для самопознания и трансформации. Вы сможете освободиться от всего, что сдерживало вас, и обрести внутреннюю силу. День благоприятен для переосмысления ценностей и реализации долгожданных изменений.

Рыбы – 28 ноября

Прямое движение Сатурна завершает текущий ретроградный период, позволяя проявить ответственность, самоосознанность и дисциплину. Это время для пересмотра приоритетов, совершенствования навыков и достижения поставленных целей. День принесет уверенность и внутреннее спокойствие.

