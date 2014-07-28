Командование 79-й бригады десантников сообщает о 54 дезертирах

Об этом сказано в сообщении командования бригады, текстом которого располагает УНИАН.

"Позором покрыли себя 54 военнослужащих, которые трусливо сбежали, бросив боевое оружие и предав своих товарищей. И это в то время, когда подавляющее большинство николаевских десантниковпроявляет беспримерное мужество и героизм при выполнении поставленных боевых задач", - сказано в сообщении.

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Командование 79-ой Николаевской отдельной аэромобильной бригады Высокомобильных десантных войск ВС Украины напоминает, что за совершенное дезертирство виновные понесут уголовное наказание.