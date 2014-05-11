В Одесской области дезертировали трое военнослужащих с автоматами

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Одесской области, дезертиры завладели тремя единицами автоматического оружия (автомат АКС-74) с патронами к нему и исчезли в неизвестном направлении.

Читайте такжеСреди организаторов беспорядков в Одессе 2 мая были бывшие милиционерыСреди беглецов: Дмитренко Богдан Александрович, 03.06.1992 года рождения, младший сержант, уроженец Донецкой области;

Русин Виталий Александрович, 23.12.1994 года рождения, младший сержант, уроженец Донецкой области;

Кавун Анатолий Александрович, 11.08.1990 года рождения, младший сержант, уроженец Одесской области.

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