В Одесской области дезертировали трое военнослужащих с автоматами
Сегодня утром, в период времени с 04:00 до 09:00 часов утра из воинской части, расположенной в с.Чабанка Коминтерновского района, совершили побег трое военнослужащих, прихватив с собой оружие.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Одесской области, дезертиры завладели тремя единицами автоматического оружия (автомат АКС-74) с патронами к нему и исчезли в неизвестном направлении.
Читайте такжеСреди организаторов беспорядков в Одессе 2 мая были бывшие милиционерыСреди беглецов: Дмитренко Богдан Александрович, 03.06.1992 года рождения, младший сержант, уроженец Донецкой области;
Русин Виталий Александрович, 23.12.1994 года рождения, младший сержант, уроженец Донецкой области;
Кавун Анатолий Александрович, 11.08.1990 года рождения, младший сержант, уроженец Одесской области.
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