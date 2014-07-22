Российские эксперты 4 дня работали на месте падения Boeing-777 под видом гражданских - замглавы АП

О таком в эфире 5 канала сообщил первый заместитель главы Администрации Президента Украины Геннадий Зубко.

«4 дня под такой высокой температурой разлагались тела, не было возможности вывозить, мы понимали, что в это время работает кто-то другой. И сейчас у нас есть подтверждение, что под видом гражданских там были военные и российские эксперты, которые анализировали и думали, о чем можно говорить», - заявил Зубко.

Вчера, 21 июля, Совет Безопасности ООН, включая Россию, единогласно одобрил резолюцию по катастрофе Боинга-777 на Донетчине.

Документ требует привлечь к ответственности виновных в трагедии и ”самым решительным образом осуждает сбития самолета Малайзийских авиалиний MH17, следствием которого стала потеря 298 жизней” и ”требует от стран и других игроков в регионе воздержаться от актов насилия, направленных против гражданской авиации”. Документ также содержит требование к вооруженным сепаратистам предоставить экспертам доступ к месту падения авиалайнера и призыв ко всем сторонам сотрудничать с международными следователями.