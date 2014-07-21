Совбез ООН единогласно принял резолюцию по рейсу МН17



Таким был результат голосования, которое состоялось во время заседания Совета Безопасности ООН.

«За» проголосовало 15 стран.

Как сообщал УНИАН, Австралия подала на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции с осуждением сбивания самолета Малазийских авиалиний в небе над Донецкой областью, в которой настаивает на том, что ”лайнер был сбит”.

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Проект резолюции разработан Австралией - на борту самолета находились 28 граждан этого государства. Документ требует привлечь к ответственности виновных в трагедии и ”решительно осуждает сбивание самолета Малазийских авиалиний MH17, следствием которого стала потеря 298 жизней” и ”требует от стран и других игроков в регионе воздержаться от актов насилия, направленных против гражданской авиации”. Документ также содержит требование к вооруженным сепаратистам предоставить экспертам доступ к месту падения авиалайнера и призыв ко всем сторонам сотрудничать с международными следователями.

Кроме того, в проекте резолюции есть требование, чтобы к останкам жертв было достойное отношение и уважение. Украинские СМИ сообщали о случаях мародерства на месте трагедии.

Авиалайнер, который упал 17 июля на Донбассе, был сбит зенитной ракетой с подконтрольной пророссийским террористам территории.