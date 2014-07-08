С начала АТО территория под контролем террористов уменьшилась вдвое - СНБО

Об этом на сегодняшнем брифинге в Киеве заявил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Читайте такжеТеррористы ведут "минную войну" с применением противопехотных мин - ВСУПо его словам, согласно утвержденному Президентом Украины плану по освобождению Донецкой и Луганской областей главные усилия сил АТО сосредоточены на уничтожении баз подготовки, ячеек и блокпостов боевиков, восстановлении контроля над государственной границей и надежной изоляции зоны конфликта. Особое внимание военнослужащие уделяют предотвращению потерь среди мирного населения и безопасности мирных граждан.

Читайте такжеОдностороннего прекращения огня со стороны сил АТО больше не будет - ГелетейВ то же время не прекращаются нападения и диверсии со стороны боевиков. Так, в течение последних суток незаконные вооруженные формирования совершили 12 обстрелов блокпостов и позиций подразделений Вооруженных сил Украины неподалеку населенных пунктов Счастье, Довгеньке, Нижнедеревечко, Краснополье, Металлист, Терновое, Станично-Луганское, Георгиевка, Марьяновка, Довжанский. Танки террористов обстреляли аэродром «Луганск». К счастью, потерь среди украинских военных нет, подчеркнул секретарь СНБО.