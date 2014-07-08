Ночь в зоне АТО прошла без потерь среди украинских силовиков
07:36, 08 июля 2014Политика
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Ночь в зоне АТО прошла без потерь среди украинских силовиков.
Ночь в зоне АТО прошла без потерь среди украинских силовиков / Фото: Минобороны
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
Согласно сообщению, ночью боевики совершили минометный обстрел блокпоста в районе населенного пункта Ильенко со стороны государственной границы с РФ.
Также в первом часу ночи боевики совершили минометный обстрел КП десантников в районе Дьяково и Мариновки.Читайте такжеБоевики из минометов обстреляли три блокпоста украинских силовиков в зоне АТО
Кроме того, террористы совершили минометный обстрел пункта пропуска "Довжанськкий".
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