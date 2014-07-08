Ночь в зоне АТО прошла без потерь среди украинских силовиков.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно сообщению, ночью боевики совершили минометный обстрел блокпоста в районе населенного пункта Ильенко со стороны государственной границы с РФ.

Также в первом часу ночи боевики совершили минометный обстрел КП десантников в районе Дьяково и Мариновки.Читайте такжеБоевики из минометов обстреляли три блокпоста украинских силовиков в зоне АТО

Кроме того, террористы совершили минометный обстрел пункта пропуска "Довжанськкий".