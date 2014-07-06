Украинские военные изымают в Славянске аресеналы оружия боевиков

В Славянске украинские военные изымают арсеналы оружия, оставленные боевиками. Об этом сообщает с места события журналист Громадського Мустафа Найем.

Во время отступления силы пророссийских сепаратистов оставили РПГ, ящики с оружием и боеприпасами.

Прошлой ночью основные силы боевиков покинули город и двигались в направлении Донецка.