Украинские военные изымают в Славянске аресеналы оружия боевиков

03:52, 06 июля 2014
Политика
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Во время отступления силы пророссийских сепаратистов оставили РПГ, ящики с оружием и боеприпасами.

REUTERS

В Славянске украинские военные изымают арсеналы оружия, оставленные боевиками. Об этом сообщает с места события журналист Громадського Мустафа Найем.

Во время отступления силы пророссийских сепаратистов оставили РПГ, ящики с оружием и боеприпасами.

Прошлой ночью основные силы боевиков покинули город и двигались в направлении Донецка.

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