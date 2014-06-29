Минобороны: Захваченный вчера танк в зоне АТО попал в Украину из России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель начальника Главного командного центра ВСУ Юрий Миколенко на брифинге.

Представитель Минобороны напомнил, что на востоке Украины изымается очень много военной техники, которая, по его словам, вероятнее всего, попадает на территорию Луганской и Донецкой областей из России. В частности, он напомнил о захвате танка Т-64 БВ 28 июня, который вследствие военных действий был задержан украинскими военными.

"По тем данным, которые есть, номера агрегатов, аккумуляторная батарея, изготовленная в Санкт-Петербурге, мы можем сделать выводы, что танк прибыл с РФ", - сказал Миколенко.

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По его словам, танк был на учете в воинской части № 205 города Буденновска (РФ).

Танк был изготовлен в 1987 г. на территории СССР в городе Харькове и направлен в Россию.

Сейчас танк проходит идентификацию.

Представитель Минобороны добавил, что танк может быть использован против тех людей, которые применяли его против народа Украины.

"Иностранное оружие попадает в руки сепаратистов, использующих его против народа Украины. Мы можем использовать его против тех людей, которые используют его против нас ", - сказал он.