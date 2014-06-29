За сутки на востоке Украины погибли пятеро украинских военных - СМИ

По данным «5 канала», этой ночью террористы, пренебрегая перемирием, до десятка раз обстреливали блокпосты украинской армии.

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«Боевики несколько раз из минометного оружия обстреляли блокпост близ Славянска, в результате боя погибли трое украинских военных, еще четверо получили ранения. Впоследствии боевики совершили коварное нападение на колонну тылового обеспечения на Луганщине. В ходе боя двое военнослужащих ВСУ погибли, а восемь получили ранения», - отметил спикер АТО.