За сутки на востоке Украины погибли пятеро украинских военных - СМИ
11:30, 29 июня 2014Политика
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За последние сутки на востоке Украины погибли пятеро воинов украинской армии и еще по меньшей мере семнадцать получили ранения, передает «5 канал» со ссылкой на представителя штаба Антитеррористической операции Алексея Дмитрашкивского.
REUTERS
По данным «5 канала», этой ночью террористы, пренебрегая перемирием, до десятка раз обстреливали блокпосты украинской армии.
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«Боевики несколько раз из минометного оружия обстреляли блокпост близ Славянска, в результате боя погибли трое украинских военных, еще четверо получили ранения. Впоследствии боевики совершили коварное нападение на колонну тылового обеспечения на Луганщине. В ходе боя двое военнослужащих ВСУ погибли, а восемь получили ранения», - отметил спикер АТО.
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