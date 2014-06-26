Турчинов назвал Путина "трагедией России"

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов в интервью журналу "Новое время", сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

"Вы спрашиваете меня, кто такой Путин? Путин - это трагедия России. Не хочу быть пророком, но нынешний хозяин Кремля уверенно ведет Российскую Федерацию к грустному, ужасному концу", - заявил Турчинов.

Говоря об агрессии Российской Федерации и оккупацию Крыма, Турчинов выразил мнение, что "российские аналитики были уверены, что власть в Украине в таких условиях не сможет продержаться и недели - армии нет, силовые структуры деморализованы, экономика полностью разрушена".

Читайте такжеРазрешение Путину на агрессию укрепило авторитет России в Азии и Африке - депутат Совета Федерации"В Кремле считали, что вот-вот страну захлестнет хаос, и на фоне разрухи и хаоса российские войска войдут в Киев, без какого-либо сопротивления", - сказал он.

"Осознав, что время для прямого вторжения упущено и Украина сможет себя защитить, Москва изменила стратегию. Началась масштабная попытка дестабилизировать ситуацию на юго-востоке страны", - отметил Турчинов.