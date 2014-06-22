В Харькове во время акций Евромайдана и Антимайдана задержано около 30 человек - милиция

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области Наталья Захарова.

«Для выяснения всех обстоятельств около 30 участников акций с обеих сторон были задержаны и доставлены в отделения милиции», - сказала она.

В то же время и.о. заместителя председателя Харьковской ОГА Иван Варченко, который прибыл на место инцидента, комментируя УНИАН схватку евромайдановцев с милицией, назвал решение участников Народного вече пойти на площадь Свободы, где в это время находились антимайдановцы, «эмоциональным».

Читайте такжеВ Харькове провели совместное шествие коммунисты и российсские националисты«Я думаю, что это эмоции, которые сейчас захлестывают и с одной, и с другой стороны. С этой стороны зашкаливают эмоции, потому что мы хотим обеспечить в Харькове мир. Мы понимаем, что есть часть людей, которые не хотят этого мира, которые тусуются под памятником Ленина (место, где собираются активисты Антимайдана - УНИАН). К сожалению. Это эмоциональное решение. Я не уверен, что это решение пойти подраться с бабушками, это скорее решение - устроить некий диалог. Но я абсолютно уверен, что подобные решения используются провокаторами», - сказал он.

На данный момент около 200 активистов Евромайдана вернулись к памятнику Т.Шевченко и продолжают Народное вече.

Люди проголосовали за то, чтобы следующий Евромайдан проводить на площади Свободы возле памятника Ленину, где традиционно проходят акции Антимайдана.