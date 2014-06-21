Канада ввела новые санкции против виновников кризиса в Украине

22:13, 21 июня 2014
Политика
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Премьер-министр Канады Стивен Харпер сегодня объявил о введении санкций в отношении еще 11 граждан России и Украины. 

Канада / lenta-ua.net

Об этом говорится в сообщении пресс-службы канадского правительства.

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По утверждению Харпера, эти лица "способствовали нарушению украинского суверенитета и территориальной целостности страны". "Мы будем и впредь оказывать давление на тех, кто несет ответственность за кризис на Украине", - сказал также канадский премьер, передает ИТАР-ТАСС.

Список лиц, внесенных в санкционный список, пока не доступен.

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