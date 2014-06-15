Около 20 россиян почтили память погибших украинских военных возле посольства Украины в Москве

Около 20 россиян одетых в вышиванки пришли к посольству Украины в Москве почтить память погибших украинских военных.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, участники акции возложили цветы к украинской дипломатической миссии.

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Собравшиеся скандировали лозунги: «Слава Украине!», «Герои не умирают!», а также исполнили гимн Украины.

Один из участников акции держал в руках плакат, окрашенный в цвета национального флага Украины, на котором было написано: «Пробачте нас».

Российская милиция не препятствовала проведению траурной акции.

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Как сообщал УНИАН, 14 июня, около 1.10 при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье «теракт».

В тот же день в Мариуполе в результате обстрела колонны транспорта трое пограничников погибли и четверо получили ранение.

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Указом президента Украины в воскресенье, 15 июня, в Украине объявлено днем траура по военным и пограничникам, погибшим при защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.