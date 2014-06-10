Пограничники задержали украинца, который вез из РФ схемы боевого порядка Славянска

Пограничники Харьковского отряда задержали при пересечении украинско-российской границы жителя Донецкой области.

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Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, человек прибыл из России в автомобиле марки «Фольксваген» в пункт пропуска «Гоптовка». Во время досмотра авто погранично-таможенная смотровая группа выявила в багажном отделении, в сумке среди личных вещей, бумажный конверт. В нем находились схемы боевого порядка города Славянск и документы к данным схемам и другая документация военного топографического характера времен ВОВ 1941-1943-х годов с печатью центрального архива Министерства обороны Российской Федерации для служебного пользования, говорится в сообщении.

На место происшествия для проверочных мероприятий были вызваны сотрудники СБУ, документы изъяты.