МИД РФ прокомментировал ситуацию на украинско-российской границе

У России нет никаких намерений и интересов пересекать границы Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым», передает РИА Новости.

«У нас абсолютно нет никакого намерения и интересов пересекать границы Украины. Мы только очень хотим, чтобы работа (урегулирование ситуации в Украине) была коллективной и чтобы те бесчинства, которые западные страны пытаются замести под ковер и представить ситуацию в благостных тонах и красках, были прекращены, чтобы они осознали свою ответственность», - сказал министр, комментируя опасения Запада относительно возможной эскалации ситуации на российско-украинской границе.

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В МИД России продолжают утверждать, что четыре международные инспекции с участием представителей Украины, Латвии, Германии, Швейцарии, Финляндии, Эстонии, Бельгии и Франции, проведенные на европейской части России в марте, не зафиксировали никакой военной деятельности, кроме ранее заявленной.