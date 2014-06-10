Виновника смертельной аварии с 12 жертвами на Сумщине осудили к 10 годам тюрьмы

В Сумской области 28-летнего водителя маршрутки – виновника аварии на железнодорожном переезде «23 километр» перегона «Виры-Амбары» Южной железной дороги, по вине которого погибли 12 человек, осудили к 10 годам лишения свободы.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, Белопольский районный суд вынес приговор 30 мая.

Согласно сообщению, водителя осудили по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины. Ему дали максимальную меру наказания, предусмотренную санкцией этой статьи.

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«Также водитель маршрутки, владелица транспортного средства, страховая компания и Южная железная дорога должны выплатить пострадавшим денежные компенсации, которые в совокупности составят 100 тыс. грн каждому. Они намерены отстаивать свои интересы в Апелляционном суде – но позиция прокуратуры в данном случае останется неизменной», – отметили в пресс-службе наблюдательного ведомства.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля на железнодорожном переезде в Сумской области (Белопольский район, с. Виры) столкнулись локомотив и маршрутный автобус. Водитель маршрутки «Сумы – Анновка-Вировская – Сумы» проигнорировал запретительный сигнал светофора и звуковую сигнализацию и продолжил движение через переезд, что привело к фатальным последствиям. Поезд «Харьков-Ворожба» протаранил маршрутку. В результате аварии 12 человек погибли на месте происшествия, еще 6 были травмированы, они были доставлены в больницу.