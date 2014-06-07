В академии Национальной гвардии Украины состоялся досрочный выпуск курсантов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НГУ, в этом году ее подразделения пополнят около 300 новоиспеченных лейтенантов. 71 выпускник магистратуры - это офицеры оперативно-тактического уровня военного управления по командным, воспитательным, тыловым и техническим направлениям подготовки. С учебным заведением также попрощались 176 студентов. 14 выпускников закончили Национальную академию НГУ с золотыми медалями.

«Нынешний выпуск, учитывая сложную оперативную обстановку на востоке государства, состоялся раньше, чем обычно. Каждый новоиспеченный лейтенант гвардии готов встать на защиту Родины, защитить свой народ », - говорится в сообщении.

Торжественная церемония выпуска курсантов состоялась по традиции у Мемориала Славы в Харькове. Участие в торжествах по случаю выпуска принял командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Степан Полторак, заместители командующего НГУ, начальники оперативных территориальных объединений, весь личный состав Национальной академии НГУ, гости, а также родные и друзья выпускников.

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Командующий НГУ пожелал молодым лейтенантам всегда сохранять стойкость духа, мужества в поступках и мудрости и взвешенности в принятии решений.

Как сообщал УНИАН, 4 июня указом и.о. Президента Украины Александром Турчинова № 497/2014 учебному заведению НГА предоставлен статус национальной и новое наименование - Национальная академия Национальной гвардии Украины.