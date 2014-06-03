Миссия ОБСЕ обнародовала версию причины взрыва в Луганской облгосадминистрации

Специальная Мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине считает, что в здание Луганской областной госадминистрации 2 июня попали неуправляемые ракеты, выпущенные с самолета.

Об этом говорится в ежедневном отчете наблюдателей, размещенном на сайте миссии.

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“На Луганщине ситуация оставалась нестабильной. 2 июня, около 15.00, ракеты попали в оккупированное здание областной администрации. Согласно ограниченным данным миссии наблюдения, повреждения были следствием неуправляемых ракет, сброшенных с самолета. Количество жертв неизвестно”, - отмечается в отчете.

Кроме того, миссия сообщает, что многие жителей Луганска и региона пытались бежать из зоны боевых действий. По информации миссии, билеты на поезда в Харьков и Киев полностью забронированы на ближайшие несколько дней.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Луганске несколько тысяч сепаратистов захватили здания облгосадминистрации и прокуратуры области. Также они устроили осаду здания облуправления МВД и захватили областную ТРК. 6 апреля террористы захватили здание СБУ в Луганске.

Днем 2 июня в центре Луганска прогремел взрыв в здании облгосадминистрации.

По словам очевидцев, взрыв был в воздухе, как раз над зданием ОГА.

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В тот же день пресс-офицер антитеррористической операции Алексей Дмитрашковский заявил, что взрыв произошел внутри здания, обстрела извне не было. «Наиболее «достоверной причиной взрыва было неосторожное и неумелое обращение со стрелковым оружием и взрывчатыми веществами», – сказал он.

3 июня первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша заявил, что, по предварительным данным, причиной взрыва в Луганской облгосадминистрации 2 июня стал выстрел террористов ракетой из ПЗРК.

По последним данным, от взрыва в районе облгосадминистрации погибли 8 человек, ранено - 11.

Как стало известно позже, в ОБСЕ не подтверждают сообщения о том, что взрыв в Луганской облгосадминистрации могла вызвать "неуправляемая ракета, выпущенная с самолета".

Ранее на сайте ОБСЕ появилось сообщение о том, что в облгосадминистрацию попали ракеты с самолета. Однако впоследствии доступ к сайту организации исчез.