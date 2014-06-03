В ОБСЕ не подтверждают сообщение, что в Луганскую ОГА попала ракета "с самолета" - BBC

В ОБСЕ не подтверждают сообщения о том, что взрыв в Луганской облгосадминистрации могла вызвать "неуправляемая ракета, выпущенная с самолета".

Об этом BBC Украина сообщили в миссии организации в Украине.

Ранее на сайте ОБСЕ появилось сообщение о том, что в облгосадминистрацию попали ракеты с самолета. Однако впоследствии доступ к сайту организации исчез.

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Как сообщили ВВС Украина, это заявление будет уточнено. Обновленная версия должна появиться позже.

"2 июня после трех часов дня в захваченное помещение ОГА попали ракеты. Судя по ограниченным наблюдениям специальной мониторинговой миссии, это стало следствием ударов неуправляемых ракет, выпущенных с самолета. Количество пострадавших неизвестно", - говорилось в сообщении.