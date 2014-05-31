Россия считает, что миссии ОБСЕ следует "энергичнее налаживать контакты" с боевиками на востоке

В МИД РФ "удивлены" высказываниями по украинскому вопросу немецкого дипломата Вольфганга Ишингера, который предложил отозвать представителей ОБСЕ из зоны конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.

"Откровенное недоумение вызвали транслированные через немецкую прессу взгляды В.Ишингера о неком «международном сопровождении» российско-украинского диалога, голословные обвинения в наш адрес о «недостаточном контроле границы». А призывы к «активизации антитеррористической операции» на Юго-Востоке просто возмутительны. Такой набор тезисов мы слышали неоднократно, но преимущественно из Киева и далекого Вашингтона", - сообщается в заявлении.

Читайте такжеСпецпредставитель ОБСЕ по Украине покинул свой пост – СМИ

В МИД отмечают, что Россия не согласна с вопросом рассмотрения вопроса об отзыве наблюдателей ОБСЕ с востока Украины. Они считают, что сейчас "принципиально важно" фиксировать все нарушения в области прав человека и сообщать о них.

"В этом ключе региональным подразделениям миссии следует энергичнее налаживать контакты с представителями сил, действительно контролирующих положение «на местах», что прямо предусмотрено мандатом миссии", - заявляют в министерстве.