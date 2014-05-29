Украина планирует создать общую воинскую часть с Литвой и Польшей
10:48, 29 мая 2014Политика
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Кабмин одобрил проект соглашения с правительствами Литвы и Польши о создании общей воинской части.
Кабмин одобрил проект соглашения о создании общей воинской части
Правительство одобрило проект соглашения между Кабинетом министров Украины, правительством Литвы и правительством Польши о создании общей воинской части.
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Соответствующее распоряжение “О подписании Соглашения между Кабинетом министров Украины, правительством Литовской Республики и правительством Республики Польша о создании общей воинской части” № 504-р от 27 мая опубликовано на Правительственном портале.
И.о. министра обороны Михаил Коваль уполномочен на подписание указанного соглашения.
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