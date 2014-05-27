СМИ: Житомирский Правый сектор пытались захватить вооруженные однопартийцы из Киева

Об этом сообщает Житомир.info со ссылкой на человека, который находился возле места события.

«Из Киева на двух бусах приехали представители Правого сектора, чтоб навести порядок в местной организации. Они хотели назначить своего руководителя и объяснить «цели и задачи» организации. В штабе Правого сектора действительно стреляли – автоматная очередь в пол, пострадавших нет. Сейчас люди из Киева ведут переговоры и хотят уехать. Но милиция не намерена отпускать вооруженных людей»,- рассказали очевидцы.

Также говорят, что сейчас идут переговоры с Дмитрием Ярошем о дальнейшей судьбе вооруженных людей из Правого сектора.

Как сообщалось ранее, 27 мая около 19.00 в центре Житомира люди с оружием взяли в заложники представителей местного Правого сектора.