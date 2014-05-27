В Житомире вооруженные люди взяли в заложники представителей Правого сектора - СМИ

Об этом журналисту Житомир.info рассказали активисты ПС, которые сейчас находятся возле места события.

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«У нас сегодня должен был состояться съезд. Собрались наши ребята со всей области, потому что сегодня в Украине только в 4 областях официально нет организации Правого сектора. Мы сначала сидели на площади Королева, а потом решили пойти в свой штаб, который находится в здании, где и БТИ. Когда открыли двери и несколько человек зашли в штаб, мы увидели, что там уже находятся люди в камуфляже и с оружием. Затем мы услышали автоматную очередь. После этого приехало много милиции. Сейчас здание оцеплено, а наши ребята оказались в заложниках», - рассказали ребята из Правого сектора.

Парни говорят, что не знают, кто захватил их штаб. Они также сообщили, что стреляли вверх и пострадавших, вроде бы, нет.

Сейчас возле оцепленного здания полностью перекрыто движение по улице Большая Бердичевская. За ограждением собралось несколько сотен зевак.

Во двор здания вошла группа бойцов спецподразделения милиции с автоматами.

"В здании БТИ находятся люди из Правого сектора, мы их блокируем. Больше ничего конкретно сказать не могу", - прокомментировал происходящее начальник УМВД Украины в Житомирской области Юрий Демяненко, который находится на месте события.