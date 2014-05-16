The Guardian: Добровольцы взяли в руки оружие - это еще больше увеличивает риск гражданской войны

В статье Шона Уокера под названием «Добровольцы взяли в руки оружие, что еще больше увеличивает риск гражданской войны» в газете The Guardian говорится о разных группах вооруженных формирований как с пророссийской, так и с проукраинской стороны, о конфликтах между ними и внутри них.

Мужчины в военной униформе, с натянутыми на голову балаклавами, нервно перебирая пальцами по своим автоматам Калашникова, подпрыгивали от каждого необычного звука. Желая помочь своей стране в вооруженной борьбе, так называемый батальон добровольцев Донбасса готов вступить в бой, но как оказалось, недостаточно обучен для этого.

Командир батальона Семен Семенченко, 40-летний кинорежиссер из Донецка, утверждал, что и он и все его подчиненные имеют боевой опыт после службы в украинской или советской армии. Все они добровольцы, которые не получают зарплату ни от государства, ни от олигархов, сказал он, утверждая, что они живут за счет собственных сбережений и пожертвований от украинских патриотов, которые начали присылать им деньги после того, как узнали о них в соцсетях.

«Наша страна нуждается в защите, и мы решили, что если армия не может ее обеспечить, мы должны сделать это сами», – сказал Семенченко во время встречи с журналистами The Guardian недалеко от Мариуполя, где располагался его батальон, оказывающий поддержку регулярным войскам украинской армии в борьбе против вооруженных сепаратистов в регионе.

После начала военных операций в Украине, перспективы для многих профессиональных военных оказались под угрозой, так как из-за того, что Киев изо всех сил пытается вернуть контроль над Донецкой и Луганской областями, оккупированных пророссийскими боевиками, выросло количество отрядов добровольцев. Украинская власть сделала их полузаконными в благодарность за любую помощь в противостояниях на востоке. «Сложно доверять армии и Национальной гвардии», – сказал Семенченко. «Бывали случаи, когда они бросали свое оружие и убегали. Я не могу понять, как можно дать клятву на верность своей стране, а потом не придерживаться её?».

Добровольцев набирают из западной Украины и Киева, а также с востока, не афишируя этого. В одной из донецких газет можно найти номер телефона, позвонив по которому «украинские патриоты» могут записаться в батальоны добровольцев; её редактор сейчас скрывается, опасаясь быть похищенным боевиками. Волонтеры проходят обучение в соседней Днепропетровской области, их батальоны могут перейти под командование Министерства внутренних дел, что позволяет им действовать законно. Тем не менее, срок обучения может составлять всего 50 часов, после чего добровольцы попадают в настоящие боевые условия.

После незначительной боевой подготовки добровольцы попадают в чрезвычайно сложные ситуации, когда в них могут стрелять из толпы, внутри которой в основном находятся рассерженные, но безоружные мирные граждане. Это выглядит как сценарий катастрофы.

И на самом деле, уже было несколько случаев, когда пролилась кровь. В прошлую пятницу в Мариуполе погибли, по меньшей мере, восемь человек, когда Национальная гвардия вошла в город, чтобы освободить отделение милиции от сепаратистов. Во время отступления военные открыли огонь по мирным гражданам, почти все из которых не были вооружены.

Эти случаи, сами по себе ужасающие, часто искажают российские СМИ, вызывая еще больший гнев толпы, который превращается в постоянно растущую ненависть и насилие.

«Антитеррористическая операция» на востоке страны выполняется армией, милицией, спецназом и Национальной гвардией, которая частично состоит из добровольцев, участвовавших в акциях протеста на Майдане.

Андрей Парубий, который возглавляет Совет национальной безопасности Украины, сообщил The Guardian, что все эти подразделения координируются единым антитеррористическим командным центром, но, как утверждают источники на местах, координация оставляет желать лучшего, и есть сомнения по поводу готовности отрядов добровольцев к участию в боевых действиях.

В дополнение к трудностям координирования такого большого количества полувоенных формирований, опасения вызывает также участие в боевых действиях ультраправых националистов. Частые заявления России по поводу того, что в украинском правительстве «одни фашисты», конечно, не являются правдой, но, тем не менее, ультраправые националисты принимают участие в борьбе на востоке.

И сам Парубий имеет очень сомнительное прошлое. Вначале 90-х, вместе с нынешним лидером партии «Свобода» Олегом Тягныбоком, он организовал нео-фашистскую Социал-националистическую партию Украины. Хотя практически нет доказательств того, что народная дружина вдохновлялась ультраправой идеологией во время боевых действий на востоке Украины, вполне очевидно, что радикалы – это те люди, которые больше всех хотят воевать, и это привело к ряду ситуаций, которые выходят далеко за рамки стандартного поведения военных.

Во время одного такого инцидента на прошлой неделе было снято видео, на котором радикальный политик Олег Ляшко унижает захваченного боевика, самопровозглашенного министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Какидзянова.

Видео допроса, на котором Какидзянов был в нижнем белье со связанными руками, выложили в соц. сетях, и сам Ляшко его распространял.

«Ситуация полностью вышла из-под контроля», – сказала Анна Нейстат, заместитель директора Human Rights Watch, которая в данный момент находится на востоке Украины.

Через пять дней после инцидента Парубий сказал The Guardian, что он даже не смотрел то видео, на котором также можно было увидеть, как Олег Ляшко раздает приказы вооруженным людям, но никакого формального осуждения со стороны правительства не последовало.

На бигбордах с изображением кандидата в президенты Олега Ляшка написано: «Смерть оккупантам!». Они размещены во всех городах Западной Украины.

Во время телефонного разговора с The Guardian Ляшко сказал, что проводил допрос, потому что хотел узнать, каковы были мотивы и задачи Какидзянова. Он сказал, что не считает неправильным то, что ему позволили провести допрос, а также то, что Какидзянова раздели во время допроса.

«Передо мной был террорист, и я хотел понять, как он думает, каковы его цели, мотивы и идеалы», – сказал Ляшко. «Оказалось, у него были тесные связи с российской разведкой, что еще раз доказывает, что те, с кем мы боремся, являются российскими агентами».

Олег Ляшко в настоящее время создает свой собственный батальон добровольцев, который, как он надеется, подкрепит войска, участвующие в боевых действиях на востоке.

«За 23 года никто не обращал внимания на нашу армию, и теперь, когда мы должны сражаться за границы нашей страны, мы не способны этого делать», – сказал он.

Ляшко заявил, что он будет «комиссаром» батальона, но он будет исполнять приказы армейского командования или МВД. На сегодняшний день, по его словам, более 3 тыс. человек подали заявку на вступление, из которых были отобраны около 400. Критериями отбора были хорошая физическая форма и боевой опыт. Они также проходили проверку на причастность к иностранным спецслужбам.

«Мы боремся с террористами, и мы будем работать по принципу: если они не сдаются, они должны быть уничтожены», – сказал Ляшко. «Русские наемники пытаются превратить Донбасс во вторую Чечню, и мы не можем этого позволить».

Российские СМИ сообщили в начале недели, что Ляшко был захвачен повстанцами, но позже он объявился, написав на своем блоге, что он в безопасности. Он сказал The Guardian, что четверо пророссийских сепаратистов было убито и трое захвачено в плен во время попытки взять его в заложники, но не сообщил никаких подробностей.

Поскольку новые отряды самообороны носят униформу без опознавательных знаков, иногда трудно даже определить, кто они. В воскресенье, во время проведения непризнанных референдумов о независимости группа военных прибыла в Красноармейск, якобы для того, что не дать людям проголосовать.

Они сказали, что они были из батальона «Днепр», у них похожая униформа с батальоном Донбасса, сформированного из добровольцев, которые проходили подготовку в соседней Днепропетровской области, финансируемого местным губернатором-олигархом Игорем Коломойским.

Люди, которые пришли проголосовать, были агрессивно настроены против тех, кто пытался им помешать. В какой-то момент несколько человек без оружия набросились на людей в военной форме, а те начали стрелять в воздух. Несколько залпов не успокоили разъяренную толпу, люди в форме продолжали стрелять, вызывая панику. Этот инцидент закончился убийством двух мирных жителей, а позже батальон «Днепр» заявил, что не отправлял туда своих подразделений.

Кто были эти люди, остается неясным. Украинское правительство заявило, что проведет расследование. На фотографиях с места событий был замечен заместитель руководителя правого сектора, участвующий в инциденте.

Правый Сектор представляет собой свободное объединение ультра-радикальных сил, которые начали конфронтации со спецподразделениями милиции во время акций протеста в Киеве, бросая в них коктейли Молотова и размахивая бейсбольными битами. Влияние Правого сектора все время преувеличивали российские СМИ, а также их собственное хвастовство, но вполне очевидно, что некоторые из членов этой организации участвуют в военных действиях на востоке, по-видимому, в батальонах добровольцев.

Именно Правый Сектор чаще всего называют фашистами, которые входят в состав нового правительства. Хотя лидер организации встретился с послом Израиля в Украине и заверил его, что они не придерживаются никакой расовой идеологии, очевидно, что в Правый Сектор входят экстремистские ультраправые силы.

Один 18-летний член Правого Сектор, который назвался «Белым», утверждал, что он принимал участие в боевых действиях на востоке и был ранен возле Славянска.

«Люди запуганы Правым Сектором. Они думают, что мы будем убивать детей. Но мы не слишком придаем огласке свое участие [на востоке], и мы носим другую униформу, без опознавательных знаков», – сказал он во время патрулирования в центре Киева.

В дополнение к огромному количеству различных групп, которые борются на стороне Украины, целый сброд людей поддерживает сепаратистов – смесь казачьих ополченцев и других лиц из России, которые, возможно, имеют связи с российской разведкой, людей, представляющих местный бизнес и криминалитет, а также идеологически мотивированных местных жителей, которые искренне верят в правильность своих действий.

По информации некоторых членов повстанческих групп, между разными силами самопровозглашенной Донецкой Народной Республики растет напряжение, и уже не раз происходили перестрелки между разными группами сепаратистов.

«Я надеюсь, что ситуация не ухудшится, но сейчас прослеживаются тенденции, которые приближают нас к сценарию югославской войны», – сказал Игорь Тодоров, профессор Донецкого национального университета. «В итоге останутся полевые командиры, которые борются против всех, не на чьей-то стороне, а только ради своих собственных целей».

До этого момента конфликты внутри разных групп, которые воюют по обе стороны, удавалось сглаживать благодаря сильной ненависти к общему врагу, так как и проукраинские и пророссийски силы культивируют ненависть к своим противникам.

Пророссийские боевики все время называют украинскую армию «фашистами». Очень распространены слухи, о том, что украинцев заставляют проходить специальную психологическую подготовку, которая позволяет им убивать безоружных женщин и детей.

С украинской стороны также мало кто понимает взгляды и цели тех, против кого они воюют.

Семенченко, доброволец из батальона Донбасса, был непреклонным, когда говорил о жертвах среди гражданского населения, утверждая, что многим из безоружных людей в толпе заплатили, чтобы они живым щитом прикрывали нападающих боевиков, и назвал их «свиньями». Это «террористы» ответственны за смерти действительно безоружных демонстрантов, которых непреднамеренно расстреляли украинские военные, например, в Мариуполе, сказал он.

Такого рода выражения предшествует гражданским войнам, и, говоря о гневной реакции России на пролитую кровь в Мариуполе в День Победы, Семенченко был уверен, что про-русским нечего было праздновать.

«Мой дед тоже воевал во Второй мировой войне. Я думаю, что эти люди внуки предателей, тайной полиции и коллаборационистов, потому что у настоящих героев не может быть таких внуков».