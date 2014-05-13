ВР досрочно прекратила депутатские полномочия Яремы, Бондаренко, Топалова, Слюз

Как передает корреспондент УНИАН, за прекращение полномочий Яремы, который назначен первым вице-премьер-министром Украины и соответственно он не может совмещать депутатские полномочия с работой в исполнительных органах власти, проголосовали 253 из 367 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.Читайте такжеВР не прекратила полномочий депутатов ПР из Крыма Дейча и Брайко

Также ВР лишила депутатских полномочий Бондаренко, который занимает должность председателя Киевской городской государственной администрации. За данное решение проголосовали 269 из 366 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Кроме того, парламент прекратил депутатские полномочия Слюз, которая назначена председателем Государственной казначейской службы Украины. За это решение проголосовали 275 из 368 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Также, согласно поданному заявлению, был досрочно лишен депутатских полномочий Топалов, который избирался в парламент по списку КПУ за номером 21. При этом он не объяснил причину подачи заявления. На время избрания Топалова в ВР он был вторым секретарем Крымской республиканской организации КПУ.