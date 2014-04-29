Кабмин призывает все политические силы подписать проект Конституции до 25 мая

Правительство призывает все политические силы до 25 мая подписать подготовленный проект Конституции, чтобы направить его в Венецианскую комиссию и Конституционный Суд Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на открытом заседании Верховной Рады в форме общественных слушаний по вопросу обсуждения внесения изменений в Конституцию премьер-министр Арсений Яценюк.

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По словам Яценюка, правительство “обращается ко всем политическим силам с тем, чтобы до 25 мая был подписан и согласован текст новой редакции Конституции Украины”.

“Такая новая редакция должна быть направлена для выводов Венецианской комиссии и в Конституционный Суд Украины на предмет соответствия этой редакции действующей Конституции Украины”, - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что в эти “сложные и бурные времена для Украины нам безотлагательно и крайне нужно единение”. Яценюк подчеркнул, что основная цель внесения изменений в Конституцию - “это не борьба за власть, а разделение власти”.

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По словам премьера, именно поэтому восстала Украина, поскольку власть была сконцентрирована в одних руках - президента Украины.

По убеждению Яценюка, изменения в Конституцию должны обеспечить баланс власти.