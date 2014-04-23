В Донецке сепаратисты срочно ищут 85 миллионов гривень для референдума

Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" активно занимается подготовкой к референдуму о статусе Донбасса. Об этом сказал советник председателя Донецкой областной государственной администрации Александр Третьяк, сообщает "ОстроВ".

Читайте такжеСБУ ограничила доступ к Госреестру избирателей в Донецкой области

По его словам, один из руководителей так называемой ДНР Денис Пушилин считает, что в настоящее время "республика" контролирует 90% территории Донецкой области и уверен в успешном проведении 11 мая референдума.

Но средств у них на это дело нет. Поэтому они изыскивают варианты, где бы найти сумму, которая составляет 85 млн. гривен", - сказал А.Третьяк.