Свой и чужой Донбасс

Донбасс – болевая точка не только на карте Украины, Европы, но и в сердце того, кто здесь живет, кто не может быть равнодушным к чудовищным событиям, происходящим вокруг.

Недавно прочитала, что, видимо, и нам, в Донбассе, нужно пережить свой Майдан. Потому что происходящее осенью и зимой в Киеве, конечно, трогало, волновало, беспокоило нас, но не касалось кожи, было за сотни километров, далеко, как в страшном кино. Нет, мы, конечно, не спали ночами, не отрываясь от экранов телевизоров и мониторов, следили за штурмами, плакали и молились, видя смерти защитников Майдана…

Конечно, не все так переживали, но я и близкие мне люди, многие знакомые и друзья в Донецке были вместе. Многие из наших, кто был на Майдане, рассказывали о патриотичном духе и величии тех людей, которые вышли в Киеве отстаивать наши права и свободу. Помню, как радовались избавлению от диктатора. Ведь кто, как не мы, жители Донбасса, знали его – земляка, который, разворовав со своими соратниками шахты, заводы, пароходы, по нашим головам взошел на этот престол и оказался в Межигорье.

Да, мой дед расстраивал здесь Макеевкий металлургический комбинат, работал металлургом и положил жизнь на это. Моя мама, шахтный геолог, у которой только подземный стаж составляет 24 года, потеряла здоровье здесь, на шахтах региона. Заводы и шахты строили поколения, династии... И что они имели и имеют? И именно местные собственники, выходцы из Донбасса, «выдоив» здесь практически все, добрались до Киева, чтобы управлять и властвовать всей Украиной, грабя теперь всю страну.

Я не буду говорить о других партиях и других украинцах, которые потрошили Украину на западе, на юге, в центре. Я говорю о тех, кто ограбил мою семью и моих земляков здесь, в родном доме, в Донбассе.

Поэтому, когда Янукович сбежал, мы искренне радовались избавлению. Верили, что теперь есть надежда на другую страну, без него. Знали, что Майдан, гражданское общество в Украине, не допустит больше повторения януковичей и той страшной коррупции, которая разъела всю нашу государственную машину, коррупции, которая коснулась всего – начиная от детских садиков, больниц и заканчивая различными министерствами, судами и высшими органами власти.

Но… Потом был Крым. И это окончательно открыло глаза на Россию. Но открыло глаза и на то, насколько больна сама Украина, как везде несчастны ее жители.

Все хотят жить лучше, но у всех — разные рецепты. Знаю, что были те, кто не понял Майдан в Киеве. Конечно, кто смотрел только российские телеканалы, или, например, местные донецкие, которые показывали тогда геройство спецназовцев и страшных бандитов-бандеровцев, жаждущих крови на Майдане, не могли не впитать эту жуткую перевернутую картинку. Что говорить, ведь и год назад, в мае 2013 года, Партия регионов в Донецке организовывала марш против фашизма, против нацистов и бандеровцев. Почва оказалась благодатной…. И теперь, когда Россия, близкий наш сосед, удобрила и полила эту почву, многие несчастные и обездоленные люди в Донбассе, зомбированные телевидением, определили своего врага.

Я честно, не думала, что столько их окажется в Донбассе, что столько ненависти всплывет и накроет мою малую родину. Как будто кто-то перемешал, взболтал общество и все, что было на самом дне, весь ил, годами накопленные грязь и негатив, всплыли сегодня в нашем донецком, шахтерском крае.

Да, это наш Майдан. Он, конечно, не тот, что был в Киеве. Он без украинского флага. Здесь много разных течений, агрессии, и мало кто, из захвативших сегодня административные здания, может четко сформулировать свои цели. Здесь много режиссеров, много явных люмпенов и бандитов. Здесь практически нет патриотов Украины, которые не отделяют себя от Донбасса.

Митингующие здесь видят свой дом либо в провозглашенном ими новом государстве «Донецкая народная республика», либо вообще в России. О явных бандитах и террористах, купленных российскими спецслужбам (такие здесь были и имеются, этому есть доказательства), говорить не буду. Их цели понятны.

А вот попавшее под их влияние большинство – особая категория протестующих. Консультант Европейской психотерапевтической лиги, психолог Наталья Кухтина дала им такое определение: «...Люди, которые были в Киеве на Майдане, - это герои, которыми гордится страна. Это люди, которые совершили подвиг. А люди, которые не принимали в этом участия, но являются гражданами этой страны, они оказались на другой психологической и социальной территории. Но, они же тоже испытывают потребность быть героями. И поэтому сейчас, делая акцент на этой психологической потребности, они хотят себя уравнять с героями Майдана. И на этом сейчас играет Путин». И я с ней согласна.

Таких «героев» сейчас в Донбассе очень и очень много. Они копируют действия киевского Майдана, строят свои баррикады из старых автомобильных покрышек, коллективно кормятся тем, что Бог пошлет, готовятся к штурму и призывают к объединению «за лучшую жизнь для народа». Они не признают украинскую власть и разуверились во всех политиках, не знают, за кого голосовать на президентских выборах, не могут сформулировать, что такое федерализация и зачем она им. Знают только, что деньги, заработанные в Донбассе, надо оставить в регионе, но экономические механизмы им не ведомы…

Они хотят просто жить лучше. Но у них, буквально за забором, из окна, видна Россия, поэтому многие видят там свое благополучие и боятся, что Европа оторвет их от «кровного старшего брата». Не знаю, может потому, что в Западной Украине за окном Европа, «западникам» легче увидеть преимущества Евросоюза. А в Донбассе, к сожалению, большинство населения никогда не было в европейских странах и поэтому ЕС так далек от них.

Партия регионов пытается сейчас сделать управляемыми этих людей и, за их счет, получить гарантии сохранения здесь своего бизнеса. Видимо, для дальнейшего своего господствования на этой порабощенной ими же территории. Но, как мне кажется, весь наш донецкий Майдан уже вышел из-под контроля. И он стал опасен, прежде всего, тем, что здесь люди вооружены большим количеством огнестрельного оружия.

Уже зарезан «пророссийскими митингующими» 22-летний Дмитрий Чернявский, уже найден в речке похищенный и убитый сепаратистами депутат Горловского горсовета Владимир Рыбак, уже есть погибшие военные и мирные жители…Те, кто сеют бандитизм, терроризм, сепаратизм в Донбассе, чувствуют себя истинными хозяевами этого шахтерского края. А многочисленные российские войска стоят у наших границ... Как, в этой ситуации, жить мне, моим друзьям, моим коллегам, тысячам, наверное, миллионам (ведь в Донецкой области население около 4,5 млн жителей) таких как я, кто верит в Украину, кто любит Украину, кто хочет видеть ее европейской страной, где соблюдаются все законы, где все имеют равные права, где жить человеку комфортно и можно спокойно думать о будущем и растить детей?!?

Сегодня сердце сжимается и болит, эту болевую точку ощущаешь постоянно. Уже даже привыкаешь и к этой боли, и к тревоге. Привыкаешь к тому, что утром страшно включать телевизор и смотреть новости. Чувство страха накрывает от осознания, что здесь, в Донбассе, мы остаемся один на один с этой бедой…

Я знаю, что утром мне опять позвонит родная сестра, живущая на соседней улице и далекая от журналистики, и спросит: «Нас, наверное, «сливает» Киев? Оставляет? Сдает России? Что делать?». И мне все труднее и труднее найти для нее ответ.

Елена Колгушева, Донецк (УНИАН)