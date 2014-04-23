Дипломаты надеются, что США "принудят к миру" агрессора-Россию

Эксперты организации дипломатов "Майдан иностранных дел" положительно оценивают визит в Украину вице-президента США Дж.Байдена и продолжение межгосударственного диалога высокого уровня, бесспорно соответствует отношениям стратегического партнерства между Украиной и США.

Дипломаты уверены, что визит Байдена в Киев свидетельствует о том, что "незаконная аннексия Россией части украинской территории, существующая угроза полномасштабного военного вторжения, поддержка Кремлем экстремистских и террористических элементов на юго-восточных территориях Украины, агрессивная информационно-пропагандистская кампания не только остаются в центре внимания официального Вашингтона, но и побуждают к конкретным контрмер".

Читайте такжеСША никогда не признают аннексию Крыма - БайденДипломаты согласились с мнением Байдена относительно важности проведения президентских выборов в Украине, а также поддержали готовность США содействовать в обеспечении надлежащего международного мониторинга избирательной кампании с тем, чтобы отбросить любые сомнения относительно легитимного характера их проведения. Кроме того, "Майдан иностранных дел" выразил надежду, что невыполнение российской стороной "Женевских договоренностей" вызовет адекватную реакцию со стороны США, "направленную на принуждение страны-агрессора к миру, деэскалацию насилия со стороны диверсантов и провокаторов как из числа сотрудников российских спецслужб и вооруженных сил, так и управляемых ими боевиков, а также на возобновление и смену тональности политического диалога между Киевом и Москвой".

"Приветствуем активную и практическую помощь в обеспечении энергетической безопасности нашего государства, экстренную поддержку украинской экономики, а также готовность оказания содействия в проведении глубинных реформ в нашем государстве. Ожидаем содействия со стороны американских властей в вопросе возвращения в Украину средств руководства режима Януковича и связанных с ним лиц, полученных ими преступным путем и выведенных за рубеж. Считаем своевременной помощь в сфере безопасности, в частности, предоставление разнообразного оборудования, что усилит действия украинских спецслужб по защите государственной границы, противодействию террористам и экстремистам и т.д.", - отметили в "Майдане иностранных дел".