В "черном" списке крымских сепаратистов уже 343 украинских политика и бизнесмена

Нелегитимный парламент Крыма дополнил обнародованный в конце марта список лиц, пребывание которых нежелательно на полуострове, включив в него еще 12 депутатов Верховной Рады Украины.

Такое решение принял президиум крымского парламента, переименовавшегося в марте в Государственный совет Республики Крым, сообщает его пресс-служба.

Список дополнен фамилиями таких народных депутатов: Игорь Грынив, Ефим Звягильский, Елена Колганова, Виталий Крутий, Елена Ледовских, Маркиян Лопачак, Ирина Луценко, Леонид Макул, Лариса Мельничук, Тарас Осауленко, Анатолий Ревенко, Галина Чёрная.

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Данное решение мотивировано тем, что эти депутаты Рады проголосовали за принятие проекта закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории Украины" во втором чтении и в целом.

Теперь в "черном" списке 343 украинских политика и бизнесмена.

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Как сообщал УНИАН, в Крыму 27 марта опубликовали список из 320 бывших и действующих депутатов Верховной Рады Украины, пребывание которых является там нежелательным. В список включены представители разных депутатских фракций и групп, а также представители исполнительной власти.

В частности, среди «нежелательных» - и.о. президента Украины, глава ВР Александр Турчинов, премьер-министр Арсений Яценюк, секретарь СНБО Андрей Парубий, глава СБУ Валентин Наливайченко, и.о. генпрокурора Украины Олег Махницкий, и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков и другие. В числе «нежелательных», присутствуют как «свободовцы» - например, Ирина Фарион, Олег Тягнибок, так и «регионалы» - Владимир Рыбак, Сергей Тигипко, Михаил Чечетов.

Затем список был дополнен еще 10 персонами нон грата: Юлия Тимошенко, Дмитрий Ярош, Андрей Стемпицкий, Юрий Шухевич, Дмитрий Корчинский, Николай Бигус, Андрей Тарасенко, Николай Карпюк, Валерий Чернобук и Андрей Мазница.

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После оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма.