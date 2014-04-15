ВР приняла закон об обеспечении прав и свобод граждан в оккупированном Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 228 народных депутатов из 273, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон определяет статус территории, временно оккупированной в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, устанавливает особый правовой режим на этой территории, определяет особенности деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций в условиях такого режима, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина, а также прав и законных интересов юридических лиц.

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По закону, временно оккупированной территорией Украины является: 1) территория Автономной Республики Крым и города Севастополь; 2) внутренние воды и территориальное море Украины, его дно и недра, на которых Украина осуществляет суверенитет, континентальный шельф и исключительная экономическая зона, где Украина в соответствии со своим законодательством пользуется фискальными, санитарными, иммиграционными и таможенными правами, а в особой экономической зоне и на континентальном шельфе – суверенными правами и юрисдикцией; 3) подводное пространство в пределах территориального моря; 4) воздушное пространство, расположенное над территорией, указанной в пунктах 1 и 2 этой статьи.

Как подчеркнул председатель Комитета ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и междунациональных отношений Валерий Пацкан, во время подготовки к законопроекту, в него были внесены 272 поправки и все они были учтены.

Кроме того, из законопроекта была исключена статья 10 о "коллаборационной деятельности". В то же время, по предложению Минюста, была внесена дополнительная статья 12, которой регулируется территориальная подсудность судебных дел относительно судов на территории Крыма.

"То есть, мы обеспечиваем правовой механизм регулирования с тем, чтобы наши граждане в дальнейшем имели право апеллировать к европейским судам", - сказал Пацкан.

Кроме того, было определено, что "на оккупированной территории не обеспечивается государственное регулирование предпринимательской деятельности". "То есть, мы не запрещаем предпринимательскую деятельность в Автономной Республике Крым", - сказал депутат.

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Также во время рассмотрения законопроекта депутаты поддержали поправку, которая предусматривает, что граждане Украины имеют право на свободный и беспрепятственный въезд и выезд с временно оккупированной территории при условии предъявления документа, который подтверждает гражданство Украины. "Порядок въезда и выезда иностранцев и лиц без гражданства регулируется по специальному разрешению. Граждане Украины должны свободно передвигаться по территории собственного государства", - сказал автор поправки, народный депутат от группы "Экономическое развитие" Владимир Пилипенко.

Депутаты также поддержали поправку, согласно которой "принудительное зачисление в гражданство другой страны не признается украинским законодательством".

В то же время, из проекта было исключено положение о том, что на временно оккупированной территории запрещается заключение каких-либо сделок в отношении недвижимого имущества, в том числе земельных участков, которые находятся в частной собственности физических лиц, которые временно выбыли с временно оккупированной территории или временно отсутствуют на этой территории независимо от приобретения ими статуса беженца или другого специального правового статуса.

Также исключили положение о том, что приобретение права собственности на недвижимое имущество, в том числе на земельные участки, на временно оккупированной территории допускается в случае наследования по закону или завещанию, если наследники относятся к одной из очередей наследников согласно законодательству Украины.

По закону, Украина принимает все необходимые меры по гарантированию прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией и законами Украины, международными договорами всем гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированной территории Украины.

Украина обязывается поддерживать и обеспечивать экономические, финансовые, политические, социальные, информационные, культурные и другие связи с гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированной территории Украины.

Ответственность за нарушение определенных Конституцией и законами Украины прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированной территории возлагается на Российскую Федерацию, как на государство-окупанта в соответствии с нормами и принципами международного права.

Возмещение материального и морального вреда, причиненного в результате временной оккупации государству Украина, юридическим и физическим лицам, общественным объединениям, гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства в полном объеме возлагается на Российскую Федерацию как на государство, которое осуществляет оккупацию. При этом государство Украина должно всеми возможными средствами способствовать возмещению материального и морального вреда со стороны Российской Федерации.

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Для граждан Украины, которые находятся на временно оккупированной территории и переселились с нее, реализация права на занятость, пенсионное обеспечение, социальное страхование на случай безработицы, в связи с временной потерей трудоспособности, от несчастного случая на производстве, и профессионального заболевания, которые повлекли потерю трудоспособности и предоставление социальных услуг, осуществляются в соответствии с законодательством Украины.

Государственные органы и органы местного самоуправления, образованные в соответствии с Конституцией и законами Украины, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории действуют лишь на основе, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

Деятельность любых органов, их должностных и служебных лиц на временно оккупированной территории считается незаконной, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законодательством Украины.

Любой акт (документ, решение), выданный органами и/или лицами, предусмотренными частью второй этой статьи, является недействительным и не порождает правовых последствий.

За государством Украина, Автономной Республикой Крым и г. Севастополем, территориальными общинами, государственными органами, органами местного самоуправления и другими субъектами публичного права сохраняется право собственности на имущество, которое находится на временно оккупированной территории.

За физическими лицами независимо от приобретения ими статуса беженца или другого специального правового статуса, предприятиями, учреждениями, организациями сохраняется право собственности на имущество, в том числе на недвижимое имущество и на земельные участки, которое находятся на временно оккупированной территории, если оно приобретено в соответствии с законами Украины.

На временно оккупированной территории любая сделка относительно недвижимого имущества, в том числе относительно земельных участков, заключенная с нарушением требований данного Закона, других законов Украины, считается ничтожной с момента заключения и не влечет за собой правовых последствий, кроме тех, которые связаны с ее ничтожеством.

Земля, ее недра, атмосферный воздух, водород и другие природные ресурсы, которые находятся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны, военное имущество, имущество государственных органов, государственных предприятий, учреждений и организаций, которое остается на временно оккупированной территории, является собственностью Украины и не может переходить в собственность других государств, юридических или физических лиц.

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В случае нарушения положений данного закона государственные органы Украины применяют механизмы, предусмотренные законодательством Украины и нормами международного права, с целью защиты мира, безопасности, прав, свобод и законных интересов граждан Украины, которые находятся на временно оккупированной территории Украины, а также законных государственных интересов Украины.

Украина обязывается принимать все возможные меры, предусмотренные Конституцией Украины и законодательством Украины, нормами международного права, для скорейшего освобождения территории Украины от оккупации, восстановления целостности и суверенности государства, восстановления нарушенных в результате оккупации прав и свобод человека и гражданина на всей территории Украины.

Данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Также Кабмину рекомендуется создать специальный орган центральной исполнительной власти по вопросам оккупированной территории со специальным статусом. Правительство также должно, в частности, обеспечить трудоустройство граждан Украины, которые уехали с временно оккупированной территории на другую территорию Украины; вывоз с временно оккупированной территории имущества органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций; продолжение получения среднего, высшего образования, получения документа, который подтверждает получение лицом соответствующего образования, а также прохождение внешнего независимого оценивания гражданами Украины, которые уехали с временно оккупированной территории на другую территорию Украины.