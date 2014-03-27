Сепаратисты составили список персон нон-грата в Крыму

Список опубликован на сайте парламента Крыма, состоящий из 321 фамилий.

В частности в него входят, премьер-министр Арсений Яценюк, исполняющий обязанности Президента Украины Александр Турчинов, лидер партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок и его однопартийцы, депутаты от ПР Анна Герман, Сергей Тигипко, Михаил Чечетов и другие.

1. Абдуллин Александр Рафкатович

2. Аваков Арсен Борисович

3. Аверченко Сергей Николаевич

4. Агафонова Наталья Владимировна

5. Андриевский Дмитрий Иосифович

6. Апостол Михаил Владимирович

7. Арьев Владимир Игоревич

8. Атрошенко Владислав Анатольевич

9. Баграев Николай Георгиевич

10. Бадаев Руслан Геннадьевич

11. Балога Виктор Иванович

12. Балога Павел Иванович

13. Барвиненко Виталий Дмитриевич

14. Бахтеева Татьяна Дмитриевна

15. Безбах Яков Яковлевич

16. Беловол Александр Николаевич

17. Белый Алексей Петрович

18. Белькова Ольга Валентиновна

19. Бенюк Богдан Михайлович;

20. Березкин Станислав Семенович

21. Блавацкий Михаил Васильевич

22. Благодырь Юрий Анатольевич

23. Бобов Геннадий Борисович

24. Богословская Инна Германовна

25. Бойко Владимир Богданович

26. Бондарев Константин Анатольевич

27. Бондаренко Владимир Дмитриевич

28. Бондарчук Олег Владимирович

29. Бондарь Виктор Васильевич

30. Бригинец Александр Михайлович

31. Бриченко Игорь Витальевич

32. Бублик Юрий Васильевич

33. Бурбак Максим Юрьевич

34. Буряк Сергей Васильевич

35. Бутковский Виктор Владимирович

36. Бушко Иван Иванович

37. Ванзуряк Роман Степанович

38. Васадзе Тариэл Шакрович

39. Васюнык Игорь Васильевич

40. Ващук Екатерина Тимофеевна

41. Вечерко Владимир Николаевич

42. Витив Анатолий Николаевич

43. Власенко Сергей Владимирович

44. Вознюк Юрий Владимирович

45. Волков Александр Анатольевич

46. Волков Александр Михайлович

47. Гайдош Иштван Ференцович

48. Гелевей Олег Иванович

49. Геллер Евгений Борисович

50. Геращенко Ирина Владимировна

51. Герега Александр Владимирович

52. Гержов Юрий Иванович

53. Герман Анна Николаевна

54. Гинка Ярослав Ярославович

55. Гиршфельд Анатолий Моисеевич

56. Гладий Василий Иванович

57. Глазунов Сергей Николаевич

58. Головко Валерий Анатольевич

59. Головко Михаил Иосифович

60. Горина Ирина Анатольевна

61. Гриневич Лилия Михайловна

62. Гриценко Анатолий Степанович

63. Грушевский Виталий Анатольевич

64. Гузенко Константин Александрович

65. Гурвиц Эдуард Иосифович

66. Данилов Виталий Богданович

67. Даценко Леонид Николаевич

68. Демишкан Владимир Федорович

69. Денисова Людмила Леонтьевна

70. Деревляный Василий Тимофеевич

71. Деревянко Юрий Богданович

72. Деркач Андрей Леонидович

73. Джига Николай Васильевич

74. Дзензерский Денис Викторович

75. Дмитрук Николай Ильич

76. Долженков Александр Валерьевич

77. Домбровский Александр Георгиевич

78. Донец Татьяна Анатольевна

79. Доний Александр Сергеевич

80. Дубиль Валерий Александрович

81. Дубневич Ярослав Васильевич

82. Дубовой Александр Федорович

83. Дудка Александр Иванович

84. Дудка Владимир Владимирович

85. Дырив Анатолий Борисович

86. Егоров Александр Николаевич

87. Един Александр Иосифович

88. Емец Леонид Александрович

89. Еремеев Игорь Миронович

90. Жвания Давид Важаевич

91. Жеребнюк Виктор Николаевич

92. Жук Николай Васильевич

93. Журавский Виталий Станиславович

94. Забзалюк Роман Емельянович

95. Заболотный Григорий Михайлович

96. Задорожный Вячеслав Казимирович

97. Зарубинский Олег Александрович

98. Зелик Руслан Богданович

99. Зубик Владимир Владимирович

100. Зубко Геннадий Григорьевич

101. Иванчук Андрей Владимирович

102. Ивахив Степан Петрович

103. Илык Роман Романович

104. Ильенко Андрей Юрьевич

105. Ильюк Артем Александрович

106. Ионова Мария Николаевна

107. Ищенко Валерий Александрович

108. Кайда Алексей Петрович

109. Калетник Григорий Николаевич

110. Кальцев Сергей Федорович

111. Кальченко Валерий Михайлович

112. Каневец Олег Леонидович

113. Каплин Сергей Николаевич

114. Карпунцов Валерий Витальевич

115. Карташов Евгений Григорьевич

116. Катеринчук Николай Дмитриевич

117. Кацуба Владимир Михайлович

118. Кацуба Сергей Владимирович

119. Кинах Анатолий Кириллович

120. Кириленко Вячеслав Анатольевич

121. Кириленко Иван Григорьевич

122. Кириленко Павел Вениаминович

123. Киссе Антон Иванович

124. Климов Леонид Михайлович

125. Кличко Виталий Владимирович

126. Клюев Сергей Петрович

127. Княжицкий Николай Леонидович

128. Князевич Руслан Петрович

129. Ковальчук Виталий Анатольевич

130. Ковач Василий Ильич

131. Кожемякин Андрей Анатольевич

132. Козуб Александр Андреевич

133. Кондратюк Елена Констянтиновна

134. Корнийчук Александр Александрович

135. Королюк Валентин Анатольевич

136. Котеляк Лидия Леонидовна

137. Кошулинский Руслан Владимирович

138. Кравчук Василий Петрович

139. Кривецкий Игорь Игоревич

140. Круглов Николай Петрович

141. Крук Юрий Борисович

142. Кужель Александра Владимировна

143. Кузьменко Сергей Анатольевич

144. Кузьмук Александр Иванович

145. Кулинич Олег Иванович

146. Куницын Сергей Владимирович

147. Кунченко Алексей Петрович

148. Купрейчик Ирина Валерьевна

149. Купчак Владимир Романович

150. Куренной Владимир Константинович

151. Куровский Иван Иванович

152. Курпиль Степан Владимирович

153. Кутовой Вячеслав Григорьевич

154. Кутовой Тарас Викторович

155. Кучерук Николай Герасимович

156. Лабазюк Сергей Петрович

157. Лабунская Анжелика Викторовна

158. Ланьо Михаил Иванович

159. Левочкина Юлия Владимировна

160. Леонов Эдуард Владимирович

161. Литвин Владимир Михайлович

162. Лукашук Олег Григорьевич

163. Лукьянчук Руслан Валерьевич

164. Лунченко Валерий Валерьевич

165. Любоненко Юрий Викторович

166. Ляпина Ксения Михайловна

167. Ляшко Олег Валерьевич

168. Макеенко Владимир Владимирович

169. Мартыненко Николай Владимирович

170. Мартынюк Леонтий Святославович

171. Мартыняк Сергей Васильевич

172. Марцинкив Руслан Романович

173. Матиос Мария Васильевна

174. Махницкий Олег Игоревич

175. Махницкий Олег Игоревич

176. Медуница Олег Вячеславович

177. Мельник Евгений Иванович

178. Мельник Станислав Анатольевич

179. Мельниченко Владимир Владимирович

180. Мирный Александр Борисович

181. Мирный Иван Николаевич

182. Мироненко Михаил Иванович

183. Мирошниченко Игорь Михайлович

184. Мисик Владимир Юрьевич

185. Михальчишин Юрий Адрианович

186. Мищенко Андрей Николаевич

187. Мищенко Сергей Григорьевич

188. Молоток Игорь Федорович

189. Момот Александр Иванович

190. Москаленко Ярослав Николаевич

191. Мочков Александр Борисович

192. Мошак Сергей Николаевич

193. Мошенский Валерий Захарович

194. Мхитарян Нвер Мнацаканович

195. Наконечный Владимир Леонтьевич

196. Наливайченко Валентин Александрович

197. Негой Федор Федорович

198. Немилостивый Виталий Александрович

199. Немыря Григорий Михайлович

200. Ничипоренко Валентин Николаевич

201. Новак Наталья Васильевна

202. Новинский Вадим Владиславович

203. Одарченко Юрий Витальевич

204. Омельченко Валерий Павлович

205. Оробец Олеся Юрьевна

206. Остапчук Виктор Николаевич

207. Осуховский Олег Иванович

208. Павелко Андрей Васильевич

209. Павленко Ростислав Николаевич

210. Павлов Константин Юрьевич

211. Павловский Андрей Михайлович

212. Пазыняк Василий Степанович

213. Паламарчук Николай Петрович

214. Палатный Артур Леонидович

215. Палица Игорь Петрович

216. Панькевич Олег Игоревич

217. Парубий Андрей Владимирович

218. Пацкан Валерий Васильевич

219. Пашинский Сергей Владимирович

220. Петевка Василий Васильевич

221. Петренко Павел Дмитриевич

222. Пехов Владимир Анатольевич

223. Пилипенко Владимир Филиппович

224. Пилипишин Виктор Петрович

225. Пинзеник Виктор Михайлович

226. Побер Игорь Николаевич

227. Полочанинов Владимир Геннадьевич

228. Поляков Василий Леонидович

229. Поляченко Юрий Владимирович

230. Попеску Иван Васильович

231. Поплавский Михаил Михайлович

232. Порошенко Петр Алексеевич

233. Пресман Александр Семенович

234. Пригодский Антон Викентьевич

235. Продан Оксана Петровна

236. Пышный Андрей Григорьевич

237. Развадовский Виктор Иосифович

238. Раупов Рустам Бурханович

239. Ризаненко Павел Александрович

240. Розенко Павел Валерьевич

241. Романюк Роман Сергеевич

242. Рудьковский Николай Николаевич

243. Рыбак Владимир Васильевич

244. Рябикин Павел Борисович

245. Сабий Игорь Михайлович

246. Савчук Юрий Петрович

247. Сальдо Владимир Васильевич

248. Самойленко Юрий Павлович

249. Семенюк Артем Алексеевич

250. Сенченко Андрей Виленович

251. Сергиенко Леонид Григорьевич

252. Сех Ирина Игоревна

253. Сигал Евгений Яковлевич

254. Сикора Ольга Мирославовна

255. Сиротюк Олег Мирославович

256. Сиротюк Юрий Николаевич

257. Скосарь Игорь Евгеньевич

258. Слюз Татьяна Ярославовна

259. Смитюх Григорий Евдокимович

260. Соболев Сергей Владимирович

261. Сольвар Руслан Николаевич

262. Сорока Николай Петрович

263. Стаднийчук Роман Васильевич

264. Стець Юрий Ярославович

265. Стойко Иван Михайлович

266. Стоян Александр Николаевич

267. Сухой Ярослав Михайлович

268. Сушкевич Валерий Михайлович

269. Табалов Александр Николаевич

270. Табалов Андрей Александрович

271. Табачник Яков Пиневич

272. Тарасюк Борис Иванович

273. Тедеев Эльбрус Сосланович

274. Терехин Сергей Анатольевич

275. Тигипко Сергей Леонидович

276. Тимошенко Виктор Анатольевич

277. Ткачук Геннадий Витальевич

278. Томенко Николай Владимирович

279. Труханов Геннадий Леонидович

280. Турманов Виктор Иванович

281. Турчинов Александр Валентинович

282. Тягнибок Андрей Ярославович

283. Тягнибок Олег Ярославович

284. Фабрикант Светлана Самуиловна

285. Фаермарк Сергей Александрович

286. Фарион Ирина Дмитриевна

287. Федорук Николай Трофимович

288. Федорчук Ярослав Петрович

289. Федоряк Геннадий Дмитриевич

290. Фищук Александр Георгиевич

291. Фурман Алексій Юрьевич

292. Фурсин Иван Геннадиевич

293. Ханенко Святослав Михалович

294. Хмиль Михаил Михайлович

295. Хомутынник Виталий Юрьевич

296. Цыркин Игорь Маркович

297. Чернега Роман Тарасович

298. Черноволенко Александр Виленович

299. Черняков Валерий Викторович

300. Чечетов Михаил Васильевич

301. Чугунников Виталий Семенович

302. Чудновский Виталий Олегович

303. Чумак Виктор Васильевич

304. Шаблатович Олег Николаевич

305. Шаповалов Юрий Анатольевич

306. Шаров Игорь Федорович

307. Шатворян Вилен Григорьевич

308. Швец Виктор Дмитриевич

309. Шевченко Александр Аксентьевич

310. Шевченко Андрей Витальевич

311. Шипко Андрей Федорович

312. Шкварилюк Владимир Васильевич

313. Шлемко Дмитрий Васильевич

314. Шульга Владимир Петрович

315. Шуфрич Нестор Иванович

316. Щербань Артем Владимирович

317. Яворивский Владимир Александрович

318. Янкив Игорь Тарасович

319. Ярема Виталий Григорьевич

320. Яценко Антон Владимирович

321. Яценюк Арсений Петрович