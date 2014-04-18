В Тернополе передано в суд дело о продаже милиционерами оружия, из которого убили мэра Феодосии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил прокурор области Юрий Гулкевич.

«Установлено, что в 2013 году один из инспекторов и начальник склада вооружения отдела ресурсного обеспечения управления материального обеспечения УМВД Украины в области, действуя по предварительному сговору, составили фиктивные документы об уничтожении оружия и незаконно завладели обрезом охотничьего ружья. В дальнейшем правоохранители сбыли огнестрельное оружие неустановленному следствием лицу. В июле 2013 года из вышеуказанного обреза был убит мэр города Феодосии», – рассказал Гулкевич.

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По его данным, на данное время оба обвиняемых отстранены от занимаемых должностей, в отношении их суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

В суд дело передали на прошлой неделе. Работников милиции обвиняют в совершении уголовных правонарушений по ч. 2 ст. 262 (похищение, присвоение огнестрельного оружия), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 366 (служебная подделка), ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в ночь 28 июля 2013 года выстрелом в спину был убит мэр Феодосии.

Вскоре прокуратурой Тернопольской области было начато расследование в отношении работников Тернопольского УМВД, которые допустили, что охотничий обрез, проходивший в качестве вещественного доказательство, который должен был быть утилизирован, попал в руки убийцы.