В "Оплоте" заявляют, что собираются продолжить захват горсоветов в Донецкой области

"Оплот" намерен и дальше идти по пути "мирного занятия" зданий горсоветов в Донецкой области. Об этом журналистам сообщил председатель структурного подразделения харьковского "Оплота" Александр Захарченко, сообщает "ОстроВ".

"Дальше будет Енакиево и так далее. И пойдем по такому пути", - сказал он.

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Захарченко подчеркнул, что в горсовет его люди вошли "исключительно мирно".

Цель их входа в здание - добиться от киевской власти проведения референдума о территориальном статусе Донецкой области 11 мая. Захарченко пояснил, что их главное требование – это проведение референдума о территориальном статусе Донецкой области.

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Он заявил, что на сегодняшнем заседании исполкома Донецкого городского совета "Оплот" озвучат свои требования.