Сепаратисты хотят до 11 мая провести референдум в Донецке

13:47, 07 апреля 2014
Политика
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Митингующие объявили, что в случае противодействия киевских властей они будут вынуждены просить у России ввести миротворческий контингент.

@ostro_v

В Донецке захватившие здание облгосадминистрации пророссийские митингующие объявили о создании суверенного государства «Донецкая республика» и о проведении до 11 мая референдума.

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие в здании ОГА провели свое собрание и провозгласили об образовании суверенного государства «Донецкая народная республика». В принятой декларации собравшиеся подчеркнули, что важные государственные вопросы будут выноситься на всенародный референдум.

Референдум они планируют провести до 11 мая, а вопрос, который будет вынесен на него, будет звучать так: «Поддерживаете ли вы создание Донецкой народной республики?».

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Митингующие также объявили, что в случае противодействия властей Киева они будут вынуждены просить помощи у России о введении миротворческого контингента, о чем зачитали в обращении к Владимиру Путину.

Перед зданием ОГА по-прежнему находятся пророссийские активисты, а также у входа в здание возведена баррикада из автомобильных покрышек, высотой до 2 метров, окруженных колючей проволокой.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Донецке пророссийские митингующие штурмом захватили здание облгосадминистрации, требуя немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведении в регионе референдума о присоединении к России.

6 апреля по факту захвата ОГА донецкие правоохранители начали расследование по ч. 1 ст. 294 УКУ (массовые беспорядки).

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7 апреля около 03.30 ночи группа агрессивно настроенных молодых людей ворвалась в здание облуправления СБУ и, не выдвигая четких требований, заняла помещение.

По факту захвата помещения СБУ начато уголовное производство по ч.1 ст. 294 (массовые беспорядки).

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