Москаль: На конец апреля спецслужбы РФ готовят масштабные провокации на западе Украины

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Москаля.

По его словам, «28 апреля, в день, который считается днем создания дивизии СС “Галичина”, по центральным улицам Львова, Ивано-Франковска и Тернополя должны пройти марши с символикой СС “Галичина” и лозунгами, которые будут восприниматься жителями Юго-восточной Украины как угроза свободе, жизни и имуществу».

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Также, по информации Москаля, «планируются призывы к физическому уничтожению сепаратистов, погромы ячеек КПУ, Партии регионов и административных зданий». По мнению Москаля, «цель этих акций - с новой силой всколыхнуть сепаратистские настроения Юго-восточного региона Украины».

«Информация получена из источников, которые заслуживают полного доверия и имеют прямое отношение к этой спецоперации. Во Львовскую, Ивано-Франковску и Тернопольскую области под видом одиночных туристов, не вызывающих подозрения у украинских пограничных служб, через КПП в Черниговской области, а также с территории Беларуси, должны въехать около тысячи подготовленных российскими спецслужбами лиц, которые свободно владеют украинским языком и будут активными участниками провокаций», - заявил Москаль.

По его данным, часть этих лиц уже находится на территории Украины, и налаживает контакты с общественными организациями и отдельными гражданами, которые за денежное вознаграждение согласятся принять участие в масовках. «Координаторы проведения провокаций из числа опытных работников спецслужбы России, которые являются выходцами из западных областей Украины и разговаривают на местных диалектах украинского языка, также уже находятся на Западе Украины», - добавил Москаль.

Он высказал предположение, что «авторы спецоперации надеются, что СМИ многих стран мира будут освещать такие события как угрозу возникновения неонацизма в Украине, что вызовет обеспокоенность в Западной Европе». «Еще одна цель провокаций - использовать праздничные дни 1 - 9 мая для широкомасштабных акций агрессии по всей Украине с целью противостояния “неонацистам”, сторонникам СС “Галичины”, “бандеровцам” и т.д», - сообщил Москаль.

При этом он заметил, что обнародовал данную информацию «в том числе для того, чтобы разработчики спецопераций из России поняли, что в Украине знают об их намерениях».

Москаль также призвал председателя СБУ, министра МВД, председателей Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской облгосадминистраций «принять все возможные меры для недопущения провокаций, которые могут иметь для Украины непредсказуемые последствия, информировать о них местных жителей». «Надеюсь, наши спецслужбы отнесутся к данной информации со всей ответственностью», - добавил Москаль.