Сегодня ПР проведет чрезвычайный съезд депутатов Донбасса

Партия регионов созывает на сегодня, 16 апреля, чрезвычайный съезд депутатов всех уровней Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной организации партии, передает Радио Свобода.

«Избранные прямым голосованием жителей Донецкой области депутаты сельских, поселковых, городских, районных, областного совета и Верховной рады Украины имеют легитимные полномочия представлять территориальные громады Донецкой области и являются единственными полноправными выразителями мнения жителей Донетчины», - сообщили в пресс-службе.

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Съезд должен объединить основные требования жителей региона и выдвинуть их центральным органам власти.

«Это децентрализация власти: прямые выборы губернатора, расширение полномочий для региона, в том числе бюджетная автономия, а также государственный статус русского языка. Наша цель - защитить интересы Донбасса, предотвратить раскол Украины и прекратить дальнейшее кровопролитие», - заявили в пресс-службе.

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Во вторник председатель Верховной Рады Украины, исполняющий обязанности президента Александр Турчинов не исключил, что вместе с президентскими выборами 25 мая может состояться референдум относительно государственного устройства Украины.